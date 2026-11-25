El club de la Ribera le prestó la cancha al ídolo, que ya puso a la venta los tickets para la gran noche.

Aunque Carlos Tevez jugó su último partido como futbolista profesional hace más de cuatro años, su despedida se desarrollará recién el 20 de diciembre en La Bombonera. El Apache cerrará oficialmente una carrera repleta de éxito y con casi dos décadas de competencia en gigantes de alrededor del planeta.

Juan Román Riquelme accedió a cederle la cancha de Boca al ídolo para que se despida y, poco a poco, ya se comenzaron a confirmar los primeros invitados para este partido de exhibición. Lionel Messi, el propio Román, Martín Palermo, Sergio Agüero, Leandro Paredes, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand y Rolando Schiavi son algunos de los primeros nombres anunciados.

En ese contexto, este miércoles comenzó la venta de entradas de manera anticipada y con exclusividad para una tarjeta. En redes sociales los hinchas se sorprendieron por los valores para este compromiso, aunque algunos sectores no tardaron en agotarse.

En medio de largas filas para acceder a los tickets, se conoció que los mismos comienzan en 130 mil pesos para las generales, con plateas desde 130, 200 y 380 mil pesos, mientras que los palcos se venden por arriba de los mil dólares.

Los precios de la despedida de Tevez

Generales – desde $130.000

Plateas Altas – desde $130.000

Plateas Medias – desde $300.000

Torres – desde $300.000

Plateas Bajas – desde $380.000

Palcos – desde USD 1.023

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Los números de Carlos Tevez en Boca

Desde su debut el 21 de octubre de 2001 hasta mediados de 2021, Carlos Tevez disputó un total de 279 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso, convirtió 94 goles y repartió 56 asistencias. Además, conquistó 11 títulos: Copa Libertadores 2003, Intercontinental 2003, Sudamericana 2004 en el plano internacional y en lo doméstico ganó Campeonato 2003, 2015, 2017, 2018, 2020, Copa Argentina 2015, Supercopa Argentina 2018 y Copa de la Liga 2020.

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