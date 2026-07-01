Los dos jugadores que vuelven a Boca desde Europa pero que no serían tenidos en cuenta por Arruabarrena

Mauricio Benítez y Marcelo Saracchi finalizaron sus préstamos en Bélgica y Escocia, y deberán sumarse a la pretemporada del Xeneize a la brevedad.

Con la primera semana de pretemporada completada y el mercado de pases en pleno movimiento, Boca continúa enfocado en reforzar el plantel de cara al segundo semestre. Mientras la dirigencia trabaja para Rodolfo Arruabarrena, el club ya sabe que en los próximos días recibirá a dos viejos conocidos: Mauricio Benítez y Marcelo Saracchi, que regresan tras finalizar sus respectivos préstamos en el Royal Antwerp de Bélgica y el Celtic de Escocia, respectivamente.

Los dos futbolistas deberán presentarse en Boca Predio para sumarse a los trabajos junto al resto del plantel, luego de que este 30 de junio finalicen sus cesiones en Europa. Y si bien ambos partirían desde atrás en la consideración, todo indica que cada caso tendrá un tratamiento diferente.

El caso que despierta mayor expectativa es el de Benítez. El mediocampista de 22 años finalizó su préstamo de 18 meses en Bélgica, una experiencia que le permitió sumar el rodaje que no había encontrado en Boca. Allí disputó 41 partidos oficiales, mientras que en la última temporada acumuló 30 encuentros y convirtió tres goles. Supo convertirse en una pieza importante del equipo, aunque los dirigentes no ejecutaron la opción de compra que tenía en su poder para quedarse con el juvenil.

Con apenas 11 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, el hecho de haber ganado continuidad en una liga competitiva podría darle una oportunidad para mostrarse nuevamente en Boca. La intención de Arruabarrena es observarlo durante la pretemporada antes de tomar una decisión definitiva con su futuro. Recién después de esa evaluación se resolverá si el mediocampista permanecerá en el plantel o si volverá a salir, la opción más factible en este momento.

Mauricio Benítez, juvenil de Boca en su etapa en Royal Antwerp.

El caso Saracchi

Muy distinto es el escenario que rodea a Saracchi. El lateral uruguayo disputó 27 encuentros en Escocia, donde fue campeón del torneo local. Aunque supo conformar con su rendimiento, y el Celtic por momentos manifestó su interés por retenerlo, hasta el cierre del préstamo no hubo avances con la compra de su pase y el futbolista debió armar las valijas rumbo a Brandsen 805.

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Sin embargo, el futuro del lateral parece estar prácticamente sentenciado al enfrentarse a un escenario similar al que lo motivó a emigrar el año pasado: la falta de lugar. Boca continúa teniendo bien cubierta la banda izquierda con Lautaro Blanco como dueño del puesto y, con Malcom Braida como principal alternativa, quedaría muy relegado en la pelea por la titularidad.

Saracchi volverá a Boca luego de un año en Celtic.

A eso se suma el cupo de extranjeros, un factor clave para la planificación de Boca. Hoy el Xeneize administra cuidadosamente la cantidad de futbolistas foráneos que tiene en su plantel, por lo que la salida del uruguayo sería beneficiosa a nivel administrativo. Con ese panorama, la intención de Boca continúa siendo encontrarle una nueva salida a Saracchi durante este mercado de pases, ya sea mediante una venta definitiva o una cesión al exterior.

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Así, Arruabarrena deberá administrar la vuelta de los dos futbolistas, que cuentan con realidades distintas, pero un denominador común: ninguno tiene hoy asegurado un lugar en el nuevo Boca del Vasco.