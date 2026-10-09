Los hinchas de Boca apuntaron contra una apuesta de Arruabarrena en el empate ante Instituto: “Cero virtudes”

Las redes sociales no perdonaron a un titular del Xeneize en la igualdad ante la Gloria en Córdoba por la fecha 12 del Clausura.

Boca visitó a Instituto en Córdoba por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. Fue un partido intenso, cambiante, con errores groseros y con un claro apuntado por los hinchas de Boca: Malcom Braida. Rodolfo Arruabarrena apostó por el ex San Lorenzo como lateral por derecha, pero su rendimiento lejos estuvo de ser el ideal.

Braida no logró hacer pie sobre su sector. Fue autor de la falta que derivó en el primer tanto de Instituto. Por otro lado, no logró lastimar en sus escaladas. El ex San Lorenzo no mostró tampoco una buena cara en defensa. Por tal motivo, fue el jugador más cuestionado por los hinchas del Xeneize.

El Xenieze y la Gloria igualaron 2 a 2. Los de Arruabarrena estuvieron abajo en el marcador en dos oportunidades, pero gracias a Enner Valencia y Miguel Merentiel lograron llegar a la igualdad. De esta manera, Boca ya puede enfocarse en lo que será la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Los hinchas de Boca liquidaron a Malcom Braida

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