TORNEO CLAUSURA

Los hinchas de Boca criticaron a un titular en el empate ante Racing: “¿Cómo llegó a ser futbolista profesional?”

El Xeneize rescató un empate sobre el final ante la Academia, pero en redes no perdonaron la actuación de uno de los de Russo.

Por Agustín Vetere

Los hinchas de Boca ante Racing.
© GettyLos hinchas de Boca ante Racing.

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors igualó este sábado por 1-1 ante Racing en La Bombonera. El Xeneize mostró una mejor cara respecto a sus últimos partidos, pero extendió la racha de partidos sin victoria a 12, la más larga de la historia del club.

Con dos semanas para trabajar este partido, Miguel Ángel Russo formó un equipo con sorpresas para intentar cortar este presente. Sin embargo, Santiago Solari abrió la cuenta para la visita, mientras que Milton Giménez puso cifras definitivas para salvar a los de azul y oro de la derrota.

En La Bombonera se vivió un clima caliente, con silbatinas a más de un futbolista, pero en redes sociales los hinchas también jugaron su partido. Fue Malcom Braida uno de los más criticados por los seguidores del Xeneize en X (ex Twitter).

El exfutbolista de San Lorenzo no tuvo un gran encuentro y aún no hace pie desde su arribo al club de la Ribera. “Che, ¿Braida cómo llegó a ser futbolista profesional”, se cuestionó uno de los hinchas.

Otro, en cambio, preguntó sobre la idea de Russo en este compromiso: “¿Cuál es la función de Braida? Expliquen, por favor”. Un tercero sintetizó: “Lo de Braida fue nefasto”.

