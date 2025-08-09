Es tendencia:
Boca vs. Racing por el Torneo Clausura 2025: hora, TV y formaciones

Desde las 16.30, el Xeneize y la Academia se verán las caras en La Bombonera. Transmite ESPN Premium.

Racing, rumbo a La Bombonera

El plantel de la Academia ya abandonó al hotel y está a bordo del micro para dirigirse hacia el estadio.

Cambeses será el arquero de Racing

Finalmente, el ex-Banfield se parará bajo los tres palos del arco de la Academia en La Bombonera. Arias, que volvió a concentrar tras su desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, se guarda para la Libertadores.

Cavani sería titular

A dos años de su debut con la camiseta de Boca, Miguel Ángel Russo le daría una nueva oportunidad al uruguayo desde el inicio. El delantero suma apenas 3 goles en 2025.

La Bombonera espera por el clásico

Así está el Estadio Alberto J. Armando a poco más de tres horas para el inicio del clásico.

(Foto: @EmilianoRaddi)

Racing y un arranque de semestre irregular

El equipo de Gustavo Costas suma apenas una victoria en el Torneo Clausura, obtenida en la segunda fecha ante Belgrano (1-0). Las otras dos fueron caídas para la Academia: 0-1 ante Barracas Central y Estudiantes. Tras golear a Riestra en la Copa Argentina, el equipo de Avellaneda buscará imponerse en La Bombonera para llegar de la mejor manera a la serie copera ante Peñarol.

Boca busca cortar su peor racha histórica

El Xeneize llega a este compromiso necesitado de ganar, mientras atraviesa su racha más larga sin conocer la victoria. La última vez que sumó de a tres fue el 19 de abril, cuando se impuso por 2 a 0 ante Estudiantes en La Bombonera. De ahí en adelante, sumó 6 empates y 5 derrotas.

  • 1-2 vs. River
  • 1-1 vs. Tigre
  • 0-0 vs. Lanús (pasó por penales)
  • 0-1 vs. Independiente
  • 2-2 vs. Benfica
  • 1-2 vs. Bayern Múnich
  • 1-1 vs. Auckland City
  • 0-0 vs. Argentinos
  • 1-1 vs. Unión
  • 1-2 vs. Atlético Tucumán
  • 0-1 vs. Huracán

El árbitro

El encargado de impartir justicia en La Bombonera será Nicolás Ramírez, que tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti y Pablo Acevedo. El cuarto árbitro será Julio Barraza. En el VAR estarán Pablo Dóvalo y Ariel Suárez.

Nicolás Ramírez, el árbitro del clásico.
Nicolás Ramírez, el árbitro del clásico.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Malcom Braida y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Racing Club: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Faucndo Mura, Martín Barrios, Richard Sánchez. Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Por Joaquín Alis

