Boca vs. Racing por el Torneo Clausura 2025: hora, TV y formaciones
Desde las 16.30, el Xeneize y la Academia se verán las caras en La Bombonera. Transmite ESPN Premium.
Racing, rumbo a La Bombonera
El plantel de la Academia ya abandonó al hotel y está a bordo del micro para dirigirse hacia el estadio.
Cambeses será el arquero de Racing
Finalmente, el ex-Banfield se parará bajo los tres palos del arco de la Academia en La Bombonera. Arias, que volvió a concentrar tras su desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, se guarda para la Libertadores.
Cavani sería titular
A dos años de su debut con la camiseta de Boca, Miguel Ángel Russo le daría una nueva oportunidad al uruguayo desde el inicio. El delantero suma apenas 3 goles en 2025.
La Bombonera espera por el clásico
Así está el Estadio Alberto J. Armando a poco más de tres horas para el inicio del clásico.
(Foto: @EmilianoRaddi)
Racing y un arranque de semestre irregular
El equipo de Gustavo Costas suma apenas una victoria en el Torneo Clausura, obtenida en la segunda fecha ante Belgrano (1-0). Las otras dos fueron caídas para la Academia: 0-1 ante Barracas Central y Estudiantes. Tras golear a Riestra en la Copa Argentina, el equipo de Avellaneda buscará imponerse en La Bombonera para llegar de la mejor manera a la serie copera ante Peñarol.
Boca busca cortar su peor racha histórica
El Xeneize llega a este compromiso necesitado de ganar, mientras atraviesa su racha más larga sin conocer la victoria. La última vez que sumó de a tres fue el 19 de abril, cuando se impuso por 2 a 0 ante Estudiantes en La Bombonera. De ahí en adelante, sumó 6 empates y 5 derrotas.
- 1-2 vs. River
- 1-1 vs. Tigre
- 0-0 vs. Lanús (pasó por penales)
- 0-1 vs. Independiente
- 2-2 vs. Benfica
- 1-2 vs. Bayern Múnich
- 1-1 vs. Auckland City
- 0-0 vs. Argentinos
- 1-1 vs. Unión
- 1-2 vs. Atlético Tucumán
- 0-1 vs. Huracán
El árbitro
El encargado de impartir justicia en La Bombonera será Nicolás Ramírez, que tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti y Pablo Acevedo. El cuarto árbitro será Julio Barraza. En el VAR estarán Pablo Dóvalo y Ariel Suárez.
Posibles formaciones
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Malcom Braida y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
Racing Club: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Faucndo Mura, Martín Barrios, Richard Sánchez. Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Palabra autorizada