Boca vs. Racing por el Torneo Clausura 2025: hora, TV y formaciones

12:26hs Racing y un arranque de semestre irregular

El equipo de Gustavo Costas suma apenas una victoria en el Torneo Clausura, obtenida en la segunda fecha ante Belgrano (1-0). Las otras dos fueron caídas para la Academia: 0-1 ante Barracas Central y Estudiantes. Tras golear a Riestra en la Copa Argentina, el equipo de Avellaneda buscará imponerse en La Bombonera para llegar de la mejor manera a la serie copera ante Peñarol.