Los hinchas de Boca criticaron a un titular tras el Superclásico ante River: “Más gallina que Labruna”

Los fanáticos no perdonaron el rendimiento de un futbolista durante el Superclásico en La Bombonera.

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Con gol de Lautaro Di Lollo y tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, el Xeneize se quedó con el Superclásico del fútbol argentino. En medio de ese contexto, los hinchas criticaron a Sebastián Villa por su desempeño individual.

Cabe recordar que fue titular y jugó los 90 minutos como delantero por afuera en un tridente ofensivo que diagramó Rodolfo Arruabarrena para este encuentro estelar en La Bombonera. Sin embargo, no pudo devolverle la confianza al director técnico y volvió a quedar en deuda con los simpatizantes, que siguen arremetiendo contra su bajo nivel.

Sebastián Villa, en Boca – River. (Getty Images)

Lo cierto es que los hinchas de Boca criticaron a Sebastián Villa. A través de sus cuentas personales de X (ex Twitter), se expresaron durante el partido y arremetieron fuertemente contra el colombiano. “Es más gallina que Labruna“, escribió uno de los fanáticos para hacer público su enojo con el veloz atacante del conjunto de la ribera.

Los comentarios de los hinchas de Boca

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