Los puntajes de Boca vs. Unión por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Las calificaciones del Xeneize en el duelo de la 11° fecha del campeonato local ante el Tatengue.

Leandro Brey (6): poca participación. Se mostró seguro cuando tuvo que reaccionar y mostró buen juego con los pies. Sumó un nuevo triunfo y una nueva valla invicta, fundamental para que sume confianza.

Leandro Lozano (8): pese a su partidazo, fuera del podio por el rendimiento de otros jugadores xeneizes. Firme en la marca y los retrocesos, pero destacó por la sociedad que armó con los mediocampistas a la hora de tener la pelota. Ascacibar jugó delante suyo, pero al cerrarse, le dejó el carril derecho libre, cosa que aprovechó durante los 90′. Cerró la jornada con una asistencia brillante a Flores.

Lautaro Di Lollo (8): Boca ganó 3 a 0 y fue el autor del tanto que abrió la cuenta con un sobrio cabezazo tras un centro de Paredes. Más allá del gol, fue un muro en defensa y colaboró de gran manera al armado de juego desde la trinchera. Completísimo partido del 2 xeneize.

Facundo Herrera (6): al igual que Di Lollo, tuvo buena participación defensiva, con la diferencia de haber sido amonestado en la primera parte. Su injerencia en el juego fue apenas menor, ya que se priorizó el juego por el sector derecho.

Lautaro Blanco (6): participativo por adentro en la primera etapa, generando un factor sorpresa respecto a su clásico desborde por banda. En el complemento volvió a su típico rol. Se entendió bien con Villa por izquierda.

Santiago Ascacibar (6): cumplidor encuentro, más recostado a la derecha que de costumbre. Tuvo un labor más de sacrificio que su clásico despliegue ofensivo.

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Leandro Paredes (8): más de 100 pases intentados, con un 90% de precisión y casi la mitad de ellos en campo rival. Una nueva función del máximo referente del Xeneize, quien se bancó casi todo el partido con una tarjeta amarilla. Le dio la asistencia a Di Lollo con un sublime tiro libre. Figura indiscutible, y hoy por hoy el mejor jugador del fútbol argentino.

Milton Delgado (8): uno de sus mejores partidos en Boca y en su carrera. La rueda de auxilio perfecta para el capitán, mostrándose por todos los sectores de la mitad del campo y de toda la cancha en sí. Apenas dos pases errados de más de 80 que intentó. Terminó el encuentro con la cinta ante la salida de Paredes.

Alan Velasco (6): sigue con la confianza en alza. Completó buenas gambetas, colaboró con la creación de juego desde mitad de cancha y se animó a generar situaciones de peligro. A la altura del rendimiento colectivo del equipo. Salió por el chileno Palacios a los 15′ del segundo tiempo.

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Miguel Merentiel (5): participativo y más asociativo que en su última presentación. Intentó remates al arco y se mostró cercano a sus compañeros y al arco. Salió por Enner Valencia a los 15′ del segundo tiempo.

Sebastián Villa (6): partido correcto. Si bien no desequilibró con su velocidad, estuvo cerca del área rival constantemente y generó peligro. Tuvo buenas conexiones con Blanco y Merentiel. Salió por Leo Flores a los 15′ del segundo tiempo.

INGRESARON

Leonel Flores (8): jugó 30′ luego de haber debutado con Argentina y la rompió, sellando el partido con el segundo y tercer tanto de la noche y el tercero y cuarto en su cuenta personal como profesional en Boca. Jugó hecho para el Xeneize y con futuro y presente de Selección.

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Enner Valencia (7): gran ingreso del héroe xeneize ante Racing. Participativo, sacrificado y selló la noche con una asistencia a Flores que selló el 3-0.

Carlos Palacios (6): sigue con la flechita arriba. Un buen ingreso en lugar de Velasco, quien pese a tener un partido correcto, empieza a tener un competidor con el nivel del chileno.

Ángel Romero (-): insuficientes minutos para ser calificado.

Williams Alarcón (-): insuficientes minutos para ser calificado.