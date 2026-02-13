Hernán López Muñoz fue determinante en la victoria de Argentinos Juniors sobre River. El enganche de 25 años se destacó en el Diego Armando Maradona y anotó el único gol de la noche, que le dio tres puntos muy valiosos al Bicho. Tras el pitazo final, habló de lo que sintió al haber enfrentado nuevamente al Millonario.

“Jugar contra River siempre es muy especial. Me crié en River, hice todas las inferiores y debuté en primera. Jugar contra este club siempre va a ser importante“, declaró el mediocampista en diálogo con ESPN y agregó: “Para nosotros era una final, un puntapié inicial de lo que queremos jugar y para saber para qué estábamos. Fue un partido muy lindo”.

En diálogo con TNT Sports, Lopez Muñoz remarcó la importancia del equipo de La Paternal en su carrera: “Argentinos es el club de mi vida, es el club del que soy hincha desde chico. Era un sueño para mí estar acá. Me peleé con todos e hice un esfuerzo muy grande para poder venir. Fue difícil, pero hoy estoy acá cumpliendo un sueño y estoy muy feliz”.

“Gracias a Dios se nos dio la victoria; estoy feliz de hacer el gol y llevarnos los tres puntos”, aseguró el zurdo, que continuó: “Tenemos unas semanas muy importantes por delante y este encuentro era clave”.

Primer gol y triunfo de Lopez Muñoz ante River

El encuentro en La Paternal fue el tercero de Hernán López Muñoz enfrentando a River. Ya lo había hecho con Central Córdoba (2022) y Godoy Cruz (2023), en dos encuentros en los que perdió 3 a 0 y fue sustituido en el entretiempo.

En la última noche, el sobrino nieto de Diego Maradona no solo pudo darse el lujo de ganarle por primera vez a su ex equipo, sino que pudo marcar el único gol de la noche. Noche consagratoria para el enganche.

El paso de Lopez Muñoz por River

López Muñoz, dio sus primeros pasos como futbolista en Argentinos Juniors, y luego continuó su formación en las divisiones inferiores de River. Si bien hizo su debut en 2019 con Marcelo Gallardo como entrenador, solamente jugó un partido en la derrota 3 a 2 contra Tigre, donde marcó un gol.

Debido a que no contó con oportunidades bajo la dirección técnica de Gallardo, y posteriormente la de Martín Demichelis, fue cedido a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz, donde mostró su mejor rendimiento para ser uno de los futbolistas más destacados del fútbol argentino. Posteriormente, el Tomba compró al jugador en 1 millón de dólares por el 50% del pase.

