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MUNDIAL 2026

Martín Palermo le pidió una foto a una figura de la Selección Argentina en pleno Mundial 2026

En medio de su trabajo como comentarista en la cita, el Titán visitó al plantel de Lionel Scaloni y posó para una imagen especial.

Martín Palermo, exdelantero de la Selección Argentina.
© GettyMartín Palermo, exdelantero de la Selección Argentina.

Con sufrimiento, la Selección Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 en una victoria ante Cabo Verde en un Hard Rock Stadium de Miami repleto de hinchas albicelestes. Entre ellos también estuvo el histórico Martín Palermo.

El ídolo de Boca Juniors y mundialista en Sudáfrica 2010 se encuentra en Estados Unidos como comentarista en las transmisiones de DSports. Tras el triunfo de los de Lionel Scaloni en Miami, el Titán aprovechó para visitar al plantel junto a Gianluca, el menor de sus hijos.

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En el emotivo encuentro, Palermo y su hijo posaron con los integrantes de la Albiceleste, incluidos Messi y Scaloni, además de los utileros del equipo. Sin embargo, el exdelantero de 52 años se llevó una imagen especial con Lautaro Martínez.

En esa oportunidad, Palermo le pidió a Gianluca que le sacara una foto mano a mano con el capitán de Inter de Milán. Así, los históricos goleadores argentinos se fundieron en un abrazo para las cámaras en lo que fue la única imagen del Titán a solas con un jugador de Argentina.

En los últimos años, el máximo goleador de la historia de Boca, que también supo gritar un tanto ante Grecia en la cita mundialista de 2010, mostró su respeto por Lautaro, a quien definió recientemente como ‘el mejor 9 del mundo’.

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Datos clave

  • Martín Palermo visitó al plantel argentino en Miami durante el Mundial 2026.
  • Victoria ante Cabo Verde clasificó a la Selección Argentina a octavos de final.
  • Lautaro Martínez posó a solas para una foto a pedido del exjugador.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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