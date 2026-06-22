Miroslav Klose rompió el silencio luego de que Messi lo supere como máximo goleador en los Mundiales

El alemán, dueño del récord durante 12 años, felicitó al capitán argentino luego de que alcanzara los 18 goles en Copas del Mundo

El 22 de junio de 2026 ya ocupa un lugar destacado en los libros de historia del fútbol. Con su doblete en la victoria de la Selección Argentina por 2-0 sobre Austria, Lionel Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en el certamen, dejando atrás la marca que perteneció a Miroslav Klose desde hace más de una década.

El histórico delantero alemán había llegado a 16 tantos gracias a sus participaciones en Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Sin embargo, lejos de cualquier polémica o gesto de incomodidad por haber perdido el liderazgo histórico, el exdelantero alemán rompió el silencio para ser uno de los primeros en felicitar al capitán argentino.

“Siempre he dicho que Messi no está nada mal“, bromeó Klose en declaraciones al diario alemán Süddeutsche Zeitung. Luego, dejó una definición mucho más contundente sobre el rosarino. “¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!”, expresó, mostrando incluso cierta alegría por haber sido superado por nada menos que Leo.

Esto se entiende en cierto punto porque la admiración del alemán por Messi no es nueva. De hecho, apenas unos días antes del comienzo del Mundial 2026, y que el astro convierta cinco tantos en sus dos primeros partidos, ya había anticipado que veía posible que su récord cayera durante el torneo disputado en Norteamérica.

El augurio lo realizó en una entrevista previa al mismo medio germano, donde Klose aseguró: “No hay problema, el récord se romperá tarde o temprano, y entonces Messi será bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido”. Además, definió al argentino como “un genio”, en una muestra más del respeto que siente por quien terminó arrebatándole la cima de la tabla histórica.

El paso a paso de Messi para alcanzar la cima goleadora en los Mundiales

La marca había comenzado a tambalear en el debut de Argentina frente a Argelia. Aquella noche, Messi anotó un triplete que le permitió alcanzar los 16 goles e igualar el registro del alemán. Apenas cinco días después, el capitán albiceleste volvió a aparecer en el momento indicado y, con sus dos conquistas frente a Austria, quedó en soledad en lo más alto del ranking.

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A sus 39 años y disputando su sexta Copa del Mundo, Messi sigue ampliando una colección de récords que parece no tener fin. Ahora, además de ser el futbolista con más presencias mundialistas, también es el máximo goleador en la historia del torneo más importante del fútbol. Combo completo. Uno más. No hay nada más por agregar.

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