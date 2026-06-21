Boca hoy: Arruabarrena llamó a Dybala, sondeos por Janson, día 4 de pretemporada y más

Este domingo 21 de junio, Boca afronta su cuarto día de pretemporada de cara al segundo semestre del año. Tras un inicio agitado y con muchas tomas de decisiones, Rodolfo Arruabarrena ya sabe que contará con Leandro Lozano como refuerzo.

Por otro lado, el Vasco se comunicó con Paulo Dybala en medio de la incertidumbre sobre su futuro inmediato ya que aún no renovó en Roma. A su vez, Lucas Janson ya tiene dos equipos que lo siguen de cerca con vistas al mercado de pases.

Arruabarrena llamó a Paulo Dybala

A diez días de que finalice su contrato con Roma, el futuro de Paulo Dybala sigue siendo una incógnita. El argentino está entre renovar su vínculo o elegir otro destino para continuar su carrera, con Boca como una firme opción si es que desea regresar al país.

Paulo Dybala y Rodolfo Arruabarrena.

Según reveló el periodista Diego Monroig, Rodolfo Arruabarrena levantó el teléfono para comunicarse con la Joya. El Vasco, flamante entrenador del equipo de la Ribera, se habría comunicado con el jugador para contarle sobre su proyecto futbolístico en el club de la Ribera.

Mauricio Benítez vuelve a Boca

Por falta de minutos de juego, Mauricio Benítez buscó una salida a mediados de 2025. En ese entonces, Royal Antwerp solicitó una cesión por una temporada y el futbolista emigró a Europa, donde pudo tener mucho rodaje y se convirtió en una pieza clave del equipo. Sin embargo, no ejecutaron la opción de compra por el momento, a pesar de que todavía están a tiempo de hacerlo.

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Mauricio Benítez, juvenil de Boca en su etapa en Royal Antwerp.

Lo cierto es que Benítez debe volver a Boca en estos días. A raíz de que concluyó su préstamo en el exterior y no se llevó a cabo el fichaje permanente, el volante central regresará al Xeneize. De esta manera, resta saber si será tenido en cuenta por Arruabarrena o si se intentará que salga cedido nuevamente o bien se busque una transferencia definitiva para embolsar una suma de dinero.

Lucas Janson: Gimnasia o Newell’s

Desde la llegada de Arruabarrena, uno de los nombres propios que no tendrán lugar dentro de la consideración del Vasco es el de Lucas Janson, experimentado delantero de 31 años de edad que ya venía estando relegado con Claudio Úbeda. Por ende, salvo algún giro de último momento, todo indica que se irá en este mercado de pases.

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Lucas Janson con la camiseta de Boca.

Así las cosas, hace algunas semanas, Gimnasia y Esgrima La Plata inició gestiones para hacerse con los servicios del jugador surgido de las divisiones inferiores de Tigre y con pasado también en Toronto FC y Vélez Sarsfield. Sin embargo, el Lobo no es el único conjunto de la Liga Profesional que tiene intenciones de finiquitar su arribo.

Por el contrario, según pudo saber BOLAVIP en las últimas horas, Newell’s Old Boys de Rosario también sondeó al oriundo de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Por ende, ya hay dos pretendientes en Argentina para un jugador que tiene contrato con la institución de La Ribera hasta el 31 de diciembre de 2027. Es decir, por una temporada y media más.

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Andrés Ibarra lanzó su candidatura

Ni siquiera un Mundial alcanza para ponerle pausa al mundo Boca. Tanto desde como por fuera. Porque mientras el plantel atraviesa los primeros días de la pretemporada bajo el mando de Rodolfo Arruabarrena y la dirigencia trabaja en el mercado de pases, lejos de las canchas también comenzaron a moverse las piezas de cara al futuro político del club. Y quien dio el primer paso fuerte fue nada menos que Andrés Ibarra.

En las últimas horas, ex candidato opositor confirmó que tiene decidido volver a competir por la presidencia en las elecciones de 2027, con el objetivo de buscar revancha tras la derrota sufrida frente a Juan Román Riquelme en los comicios de 2023.

Andrés Ibarra, candidato a presidente de Boca.