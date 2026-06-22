¿Quién es el árbitro de Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026?

Todos los detalles sobre el colegiado principal y la terna completa en el partido por el Grupo I de la Copa del Mundo.

Este lunes 22 de junio, bajo la órbita de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, los seleccionados de Noruega y Senegal se encuentran frente a frente. Se trata de un duelo de equipos que atraviesan realidades diferentes, ya que los europeos debutaron con una victoria sobre Irak, mientras que los africanos cayeron ante Francia.

En ese contexto, en el marco del Grupo I, noruegos y senegaleses miden fuerzas en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos, buscando dar un paso fundamental rumbo a los 16avos de final de la Copa del Mundo. Así las cosas, el encargado principal de impartir justicia en este partido es el brasileño Wilton Sampaio.

Se trata de un experimentado colegiado de 44 años y con mucha experiencia, tanto a nivel nacional como también en lo continental y Mundial. Está transitando su segunda aparición en la Copa del Mundo, ya que participó de cuatro partidos en Qatar 2022.

Wilton Sampaio, que es reconocido por tener una personalidad fuerte, ha dirigido más de 600 partidos a lo largo de su carrera. Como consecuencia de ello, la FIFA ya supo premiarlo en esta Copa del Mundo con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Wilton Sampaio en acción. (Foto: Getty)

La terna de árbitros completa de Noruega vs. Senegal

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Wilton Sampaio (Brasil) Asistente 1: Bruno Pires (Brasil)

Bruno Pires (Brasil) Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil)

Bruno Boschilia (Brasil) Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda) Quinto árbitro: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)

Isaac Trevis (Nueva Zelanda) VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Rodolpho Toski (Brasil) AVAR: Juan Lara (Chile)

Juan Lara (Chile) SVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Publicidad

Las tablas del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026