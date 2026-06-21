Lucas Beltrán le dijo que no a River

El Millonario había llegado a un acuerdo con Fiorentina para contar con el delantero cordobés, era un préstamo con opción de compra.

El pasado sábado se dio a conocer que River y Fiorentina habían llegado a un acuerdo por Lucas Beltrán. Los de Núñez ofrecieron desembolsar 500 mil euros por un préstamo y una opción de compra de 6.7 millones de euros por el 55% del pase. Los italianos aceptaron, pero restaba que el futbolista suba el pulgar.

Bolavip pudo saber en exclusiva que Lucas Beltrán rechazó el ofrecimiento de River. El motivo del delantero es que quiere seguir en el fútbol europeo. Cabe recordar que, tras brillar en el Millonario, a mediados de 2023 se marchó a Fiorentina y luego de dos temporadas allí pasó a préstamo a Valencia.

Lucas Beltrán todavía no hizo pie en el fútbol europeo. No logró mostrar su mejor versión y por eso desde Fiorentina no veían con malos ojos una salida, pero el Vikingo no tiene el deseo de regresar a Argentina en el corto plazo. Actualmente tiene 25 años y considera que puede dar pelea en el Viejo Continente.

Lucas Beltrán marcó 16 goles en 98 partidos jugados en la Fiore. (Foto: Getty).

Un detalle a tener en cuenta es que, de no recibir ofertas del fútbol europeo, el atacante podría reconsiderar la propuesta del Millonario, aunque la realidad es que todo indica que su representante le va a encontrar un destino allí. Por otro lado, habrá que ver cómo cae en River esta negativa pensando en el futuro.

Los números de Beltrán en la temporada 2025/26

No fue una gran temporada de Lucas Beltrán en Valencia. El Vikingo llegó casi sobre el final del cierre del mercado de pases. En el elenco Che disputó 1604 minutos distribuidos en 30 encuentros en los que marcó tres goles, brindó dos asistencias y recibió una tarjeta amarilla.

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Lucas Beltrán en Valencia. (Foto: Getty).

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