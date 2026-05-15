El uruguayo no juega desde el 20 de febrero y ultima detalles para estar presente este martes por la Copa Libertadores.

El próximo martes, Boca se juega el semestre ante Cruzeiro, en el duelo correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tal es la importancia del cruce, que hasta podría significar la eliminación de la competencia con una jornada de antelación. En ese contexto, Maximiliano López analizó la situación de Edinson Cavani y si le daría minutos…

Cabe recordar que su último partido fue el 20 de febrero, cuando fue titular en el 0-0 ante Racing y se retiró silbado desde muchos sectores de La Bombonera. Desde ese día a la fecha no volvió a ser convocado, sellando un saldo de solo dos encuentros disputados en el año. El restante que integra la lista fue otro empate sin goles: ante Platense de local, donde jugó 25 minutos.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, Maxi rompió el silencio de cara al cotejo de este martes. “A Cavani lo pondría siempre“, sentenció López con un tono contundente y sin dar lugar a dudas. Pocos segundos después, el ex futbolista dio un argumento y soltó: “En este tipo de partidos que te pueden crucificar o posicionar, la gente de experiencia siempre sirve“.

Inmediatamente más tarde, el ex River siguió analizando al Matador. “Después hay que ver cómo está físicamente y cuánto aguanta“, manifestó como punto clave para tomar la decisión. “‘¿Estás para 30 minutos? Bueno, te meto en el segundo tiempo’. ‘¿Te bancás 45? Te pongo en el entretiempo’“, agregó como posibles diálogos que tendría con Edinson si fuese el entrenador.

Maximiliano López, en entrevista con ESPN.

Publicidad

Sin ir más lejos, el ex Barcelona y Milan, redobló la apuesta y fue por más. “Es el último de la fila ahora, porque hay otros, pero va y le dice al técnico: ‘mirá que quiero estar’“, expresó en forma de elogio por la actitud positiva del uruguayo. “Está bueno para el técnico tener a todos los jugadores metidos“, sumó Maxi de cara a un partido trascendental como el del martes frente a Cruzeiro.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “El ritmo del partido no es el mismo de entrenamiento, es otra cosa“, aclaró López en un claro intento de la diferencia de un cotejo formal. “Pero es Cavani, eh. Tiene mucha más experiencia que otros jugadores“, culminó su declaración, dando a entender su notable jerarquía como futbolista.

Edinson Cavani, uruguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

Publicidad

DATOS CLAVE