Dibu Martínez confirmó si jugará en el debut del Mundial 2026 con la Selección Argentina

El arquero de Aston Villa se recupera de la fractura que sufrió en el calentamiento de la final de la Europa League.

El 11 de junio comenzará una nueva edición del Mundial 2026 y la Selección Argentina tiene como objetivo retener la corona. El plantel de Lionel Scaloni llega con un puñado de jugadores tocados por lesiones que trabajan arduamente para recuperarse de cara al debut.

En ese contexto, Emiliano Martínez es uno de los jugadores más importantes que hoy no está a disposición del DT. El arquero de Aston Villa sufrió una pequeña fractura en la previa de la final de la Europa League y hoy mantiene su mano inmovilizada para dejar atrás la lesión.

En el entrenamiento de la Albiceleste este martes, ya en Kansas City, el marplatense no participó junto a sus compañeros, algo que generó preocupación de cara al duelo ante Argelia, el 16 de junio en el Arrowhead Stadium.

Para alivio de los argentinos, Dibu habló brevemente y de pasada ante la prensa, ante quiénes confirmó que estará disponible para aquel primer partido oficial. “Muy bien. Llego, llego”, resumió rápidamente el arquero sobre cómo va su recuperación.

"LLEGO, LLEGO". Dibu Martínez transmitió tranquilidad a los hinchas argentinos de cara al debut de la Selección en el Mundial.



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El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

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