El mediocampista de River podría emigrar hacia el elenco de Avellaneda, que ya solicitó condiciones para incorporarlo en este mercado.

Stefano Di Carlo avisó que, en este mercado de pases, habrá 15 futbolistas que se marcharán de River y que se achicará el plantel profesional que dirige Eduardo Coudet. Y en las últimas horas, comenzaron los primeros movimientos para que se concrete una salida.

Según pudo confirmar BOLAVIP, el representante de Giuliano Galoppo recibió un llamado desde Independiente, que lo tiene entre sus planes para reforzar el mediocampo del plantel que comanda Gustavo Quinteros.

A pesar de que no hubo una propuesta formal desde el elenco de Avellaneda al de Núñez, la poca continuidad que viene teniendo el volante que llegó desde São Paulo lo hace replantearse su futuro luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En lo que va del año, el ex Banfield defendió la camiseta del Millonario en 14 ocasiones y solamente anotó un gol. Pero con el correr de los partidos, el Chacho Coudet lo relegó: se quedó entre los suplentes en los últimos cinco juegos. Además, presenció 554 minutos durante el semestre. Eso sí, desde que llegó, jugó 48 veces y marcó 8 tantos, además de que aportó una asistencia.

Giuliano Galoppo, mediocampista de River.

El contrato de Giuliano Galoppo y su cláusula de salida

Giuliano Galoppo llegó a River en enero de 2025, a préstamo desde São Paulo. A fin de año, el Millonario compró el 50% de la ficha del jugador luego de una negociación con el club brasileño, que incluyó porcentajes de los pases de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.

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A comienzos de 2026, el jugador de 26 años firmó un nuevo contrato con la institución de Núñez. Su vínculo es hasta el 31 de diciembre de 2028 e incluye una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares.

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