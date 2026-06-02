A dos meses del inicio de la serie, en Chile intentan evitar mudar la localía y ya trabajan para jugar ante el Xeneize en su casa.

Atravesando los primeros del receso mundialista, mientras en Boca el foco principal está puesto indudablemente en encontrar al sucesor de Claudio Úbeda de cara al segundo semestre, del otro lado de la cordillera ya palpitan la serie de playoffs de Copa Sudamericana. Y es que en O’Higgins saben que enfrentar al Xeneize será uno de los partidos más importantes de los últimos años para el club. Por eso, hay una prioridad clara: jugar el partido de revancha en su casa.

El objetivo nace a partir de un problema para nada menor que presenta el equipo chileno: su estadio, el Codelco El Teniente, con capacidad para 14.087 espectadores, no alcanza con el aforo mínimo solicitado por el organismo sudamericano para albergar encuentros internacionales de eliminación directa. Según marca el reglamento, para la ronda de Playoffs de la Copa Sudamericana se exigen recintos de mínimo 20.000 espectadores. En consecuecia, O’Higgins se encuentra obligado a mudar su localía para recibir a Boca.

Sin embargo, dentro de la dirigencia todavía no bajan los brazos y confían en poder conseguir una excepción especial. “El reglamento dice que aquí no puede jugar por una cuestión de aforo. Este estadio tiene todo, igual que un escenario internacional, salvo el aforo”, explicó Matías Ahumada, uno de los propietarios del club.

Codelco El Teniente, el estadio de O’Higgins.

En esa misma línea, dejó en claro que buscarán agotar todas las posibilidades antes de resignar la localía y enviarán un pedido de impunidad. “Ahora dependería de Conmebol que te digan: ‘Esta solicitud la puedo ver’. Hay que preparar la solicitud esta semana, tenemos a favor el tiempo, tenemos dos meses”, manifestó, a la espera de que la balanza se incline a favor del equipo trasandino durante las próximas semanas.

Las alternativas que maneja O’Higgins para recibir a Boca

Mientras espera una respuesta oficial, la dirigencia chilena ya inició gestiones para contar con un plan alternativo en caso de que Conmebol rechace el pedido. Según informó el diario El Mercurio, O’Higgins inscribió dos estadios para disputar la serie: el Estadio Nacional de Santiago, con aforo para casi 50 mil personas, y el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el cual podría recibir hasta 20.000 hinchas, quedando al límite de lo permitido.

Publicidad

Cuándo juegan Boca y O’Higgins por la Sudamericana

La serie entre Boca y O’Higgins se disputará una vez finalizado el Mundial 2026. El encuentro de ida se jugará en La Bombonera entre el 21 y el 23 de julio, mientras que la revancha en Chile está prevista para la semana siguiente, entre el 27 y el 29. El ganador de la llave avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya espera Recoleta de Paraguay.

Datos clave