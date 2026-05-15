Sin avances de Napoli, desde Italia confirman 4 clubes de la Serie A que quieren a Exequiel Zeballos

El contrato del Changuito Zeballos culmina en diciembre de 2026 y todavía no llegó a un acuerdo para extenderlo.

Hace tiempo que Napoli busca quedarse con Exequiel Zeballos. Sin embargo, su interés solamente queda en eso: un deseo que no se transforma en una oferta formal hacia el futbolista ni a los directivos de Boca. Por eso mismo, las chances de jugar en el mismo equipo donde Diego Maradona pasó de ídolo a leyenda, son casi nulas.

Mientras el delantero nacido en Santiago del Estero busca ganarse la titularidad y compartir el ataque con Miguel Merentiel de cara a lo que será el partido ante Cruzeiro, el martes 19 de mayo, en Italia aseguraron que su futuro podría estar en otros cuatro equipos de la Serie A.

A lo largo de las últimas horas, desde el periódico Il Mattino revelaron que Roma, Sassuolo, Como 1907 y Bologna están interesados en el futbolista de 24 años que todavía no resolvió su futuro. Y es que si bien el Changuito Zeballos podría negociar como agente libre a partir del próximo 1 de julio, e incluso firmar un precontrato con cualquier institución para comenzar a desempeñarse en 2027, su intención está bien marcada: al igual que el club, quiere extender el contrato.

Lo que genera algo de rispidez en su continuidad son las condiciones del vínculo, por esa misma razón no se ponen de acuerdo. Así es como se le abre la puerta a los clubes italianos, como así también a Trabzonspor, que realizaría una oferta de entre 10.000.000 y 12.000.000 de euros para ficharlo en la próxima ventana de transferencias que se llevará a cabo a mitad de año.

El Changuito Zeballos celebra el triunfo de Boca en el Superclásico de 2025. (Marcos Brindicci/Getty Images)

Cabe destacar que, ante cualquier tipo de negociación, en Boca saben muy bien que será muy complejo poder vender al santiagueño en los 20.000.000 de euros que figuran en su actual cláusula de rescisión. Sobre todo por el tiempo de contrato que le queda por cumplir.

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En el caso de que llegue una oferta por el monto que estipulan desde Turquía, podrían desprenderse del extremo. Eso sí, la clave estaría en la modalidad de pago, que habitualmente es lo que no conforma a la dirigencia cuando se trata de un club otomano. Sin embargo, todavía no llegó una oferta formal a Boca.

Cómo está la negociación para renovar el contrato de Zeballos

Cabe recordar que el Changuito tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, por lo que Boca exigirá un monto apenas menor a dicha cifra. Además, vale resaltar que su contrato vence en diciembre, lo que baja considerablemente su valor. Además, momentáneamente está estancada la negociación entre su representante y la institución azul y oro.

Hay dos detalles importante a tener en cuenta. Uno es que Zeballos quiere dejarle dinero a Boca, por su enorme cariño con el club y por cómo se comportó esta gestión con él durante sus largas y numerosas lesiones. No solo eso sino que, hay buena relación entre Juan Román Riquelme y su agente, y también con el futbolista, lo que podría ayudar a destrabar las tratativas actuales.

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