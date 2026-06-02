Cuti Romero y Julián Alvarez se recuperaron de sus lesiones y entrenan con normalidad con la Selección Argentina

Los futbolistas de la Albiceleste recibieron el alta médica y están a disposición de Scaloni.

Con el plantel concentrando en Kansas de cara a los amistosos frente a Honduras e Islandia que servirán como preparación para el debut en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, recibió una buena noticia.

Es que, tanto Cristian Romero como Julián Alvarez recibieron sus respectivas altas médicas, por lo que ya pueden entrenar a la par de sus compañeros y hasta podrían sumar minutos en los amistosos programados para el sábado 6 y martes 9 de junio frente a Honduras e Islandia.

Cuti Romero, que sufrió un esguince de rodilla el pasado 12 de abril, tuvo casi dos meses de recuperación hasta recibir este alta médica. Durante la lesión tuvo la zona inmovilizada y se perdió los últimos seis partidos de Tottenham en la Premier League, en los que su equipo se salvó del descenso.

Julián, por su parte, arrastró un problema de tobillo por el que jugó infiltrado en los últimos partidos de Atlético de Madrid en la temporada. Luego de esto, se perdió el cierre de LaLiga con el Colchonero y la última vez que sumó minutos fue el 5 de mayo en la derrota ante Arsenal por la Champions League.

Así las cosas, los dos jugadores irán integrándose a los entrenamientos junto al resto de los futbolistas. En caso de responder de la mejor manera, cuentan con chances de sumar minutos de juego tanto en el encuentro amistoso con Honduras, así como también frente a Islandia.

Messi se perdería los amistosos ante Honduras e Islandia

Con vistas a llegar al debut frente a Argelia de la mejor manera, todo indica que Messi entrenará diferenciado del plantel e irá exigiéndose poco a poco para no agravar la molestia que sufrió en el último partido que disputó Inter Miami frente a Philadelphia por la MLS.

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De esta manera, el capitán de la Selección Argentina no estará presente en los amistosos frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio respectivamente. Su lugar podría ser ocupado tanto por Thiago Almada como por Nico Paz, dependiendo de su molestia en la rodilla.

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