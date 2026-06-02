River hoy: las 15 bajas que se vienen y los millones que pretende por Lautaro Rivero

Todas las novedades del Millonario de este martes 2 de junio, con el plantel de vacaciones y el foco puesto en el mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 2 de junio de 2026, con la conformación del plantel para el segundo semestre como eje central. Di Carlo confirmó que se irán 15 jugadores, el dinero que pretende el club por Lautaro Rivero, Gio Simeone habló del Millonario y Kranevitter se ofreció para volver.

Los 15 jugadores que se irían de River

Stefano Di Carlo fue concreto y afirmó que serán alrededor de 15 las bajas, pero no todas serán iguales. Habrá ventas y allí aclaró que no en todas podrán recuperar lo invertido, el caso más emblemático será el de Kevin Castaño, quien llegó a Núñez a cambio de 14 millones de dólares y se marchará por bastante menos. Una situación similar sería la de Maximiliano Salas, que salió 8 millones de dólares y nunca logró establecerse.

Otros futbolistas se irán con el pase en su poder con la intención de eliminar un contrato alto y allí el claro ejemplo es el de Paulo Díaz, quien percibe un salario importante y prácticamente no jugó en este 2026. Germán Pezzella es otro de los que podría marcharse de la misma manera.

La gran mayoría de los futbolistas que se irá en el próximo mercado de pases es porque no rindió y entre los puntos más bajos aparecen los casos de Giuliano Galoppo, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos e Ian Subiabre. La realidad es que se esperaba más de ellos, pero su performance lejos estuvo de estar a la altura. Si bien tuvo altibajos, Facundo Colidio también podría emigrar en este mercado de pases, siempre y cuando llegue una oferta importante por él.

Hay otros casos de jugadores que no tuvieron muchas oportunidades en este primer semestre y podrían salir. Se trata de jugadores como Santiago Lencina, Ezequiel Centurión y Maximiliano Meza. El arquero regresó de su préstamo en Independiente Rivadavia y no tuvo chances, mientras que los mediocampistas no pudieron establecerse en el equipo. Por otro lado existe el caso de Matías Galarza Fonda, que regresará de su préstamo en Atlanta United, pero no será tenido en cuenta.

En River saben muy bien que hay jugadores que se ganaron el derecho a decidir sobre su futuro y dos de ellos son Juanfer Quintero y Franco Armani. Ambos referentes saben que corren de atrás en la consideración de Coudet y deberán pelear por un lugar. El arquero tiene seis meses más de contrato, por lo que podría quedarse a terminarlo, mientras que el mediocampista analizará propuestas.

Publicidad

Franco Armani. (Foto: Prensa River).

¿Cuánto dinero pretende River por Lautaro Rivero?

Se vienen cambios importantes en River. Stefano Di Carlo confirmó que, junto a Pablo Longoria, Enzo Francescoli y Eduardo Coudet, trabajan para reducir al plantel. Se vienen 15 bajas, entre futbolistas que no rindieron, otros que no estuvieron a la altura y tuvieron varias oportunidades y también los que saldrán a préstamo a sumar minutos. Lautaro Rivero es uno de los jugadores que se marcharán en el próximo mercado de pases.

El marcador central zurdo que regresó al Millonario tras un muy buen paso por Central Córdoba de Santiago del Estero no tuvo un buen año en líneas generales y se marchará. En River saben que hay dos futbolistas que se venderán para hacer caja, Rivero es uno de ellos y Subiabre es el otro.

Publicidad

Según Germán García Grova, en River aspiran a vender a Lautaro Rivero por una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Medios italianos lo ubicaron en el radar de Roma, uno de los clubes más importantes de la Serie A. Cabe destacar que si bien no tuvo un buen año en el Millonario, el central fue considerado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Lautaro Rivero. (Foto: Getty).

Gio Simeone habló de River

En diálogo con el programa de streaming ‘Valet Parking’, Gio Simeone se refirió a su paso por la institución y afirmó que el club fue muy importante en su vida, por lo que lo tiene por encima de Racing, a pesar de que su padre jugó y es hincha.

Publicidad

“Hay decisiones que tomar a futuro. Imaginate que en River viví mucho tiempo, para mí River fue mucho”, dijo para destacar su sentimiento por el elenco de Núñez y su formación allí hasta debutar como profesional en agosto de 2013 de la mano de Ramón Díaz como entrenador.

Siguiendo por la misma línea, el delantero que a partir de julio pertenecerá definitivamente al Torino de Italia, agregó: “Estaba ahí 12 horas por día, iba al colegio, salía de ahí e iba a inferiores, y salí de River. Para mí es inevitable, River era todo”.

Gio Simeone. (Foto: Getty).

Publicidad

Kranevitter se ofreció para volver

Atento a la profunda reestructuración de plantel a la que dará lugar River, confirmada por su propio presidente Stéfano Di Carlo, Matías Kranevitter se le animó a la posibilidad de dar lugar a un tercer ciclo en el club, incluso cuando en su último paso las cosas estuvieron muy lejos de salir como esperaba.

Una lesión en el tobillo lo marginó de la posibilidad de competir por un lugar a inicios de 2023 y terminó saliendo a mediados de 2025, con motivo de una limpieza a la que dio lugar Marcelo Gallardo. “Me fui muy triste, no me pude despedir de mi gente. Uno nunca espera irse de esa manera de un lugar donde me crié. El fútbol es así, la decisión de Marcelo fue deportiva, quería lo mejor para el club”, reconoció en diálogo con DSports Radio.

Matías Kranevitter. (Foto: Getty).

Publicidad

DATOS CLAVE