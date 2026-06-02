River inició el operativo retorno de Claudio Echeverri

El mercado de pases de River será agresivo. Stefano Di Carlo afirmó que habrá 15 bajas y también entre cinco y siete altas. El presidente, junto a Pablo Longoria, Enzo Francescoli y Eduardo Coudet, buscan reducir el número de la plantilla y jerarquizarla. Entre los nombres que interesan y por los que se empezaron a negociar aparece Claudio Echeverri.

El Diablito se formó en River, pero con muy poco tiempo en Primera División se marchó a Manchester City. En el elenco Ciudadano nunca se consolidó y se marchó a préstamo en la última temporada: primero estuvo en Bayer Leverkusen y luego en Girona, equipo que recientemente descendió en el fútbol español.

El Diablito llegó a Girona -elenco que forma parte del City Group- para jugar el tramo final de la temporada. El conjunto catalán aspiraba a salvarse del descenso, algo que finalmente no pudo lograr. El ex mediocampito ofensivo de River disputó 16 encuentros, en los que marcó un gol y brindó una asistencia.

Claudio Echeverri en Girona. (Foto: Getty).

River – Echeverri: primera acercamiento positivo

Mientras el plantel profesional está de vacaciones, en River negocian por futbolistas de jerarquía y los principales apuntados están en el fútbol europeo. Según pudo saber Bolavip, en las últimas horas, desde el Millonario se contactaron con el entorno del futbolista para saber si estaría dispuesto a volver a préstamo al club y la respuesta fue positiva.

Lógicamente ahora se iniciará una negociación que promete ser larga, pero el primer paso está dado. Dependerá mucho de Manchester City y las aspiraciones que tenga respecto al futuro del Diablito. Cabe recordar que en el conjunto inglés habrá cambio de entrenador, se fue Guardiola y llegará Maresca.

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