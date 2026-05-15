Maxi López respaldó a Coudet en la previa de River vs. Rosario Central: “Les está cambiando la cabeza”

Para el ex delantero, Chacho logró salir airoso de los momentos más críticos del inicio de su ciclo y logró fortalecer mentalmente al plantel.

Un día antes de la semifinal que River y Rosario Central disputarán en el Estadio Monumental, Maxi López se mostró ilusionado con la posibilidad de que Eduardo Coudet salga victorioso para seguir encaminado a conquistar su primer título como entrenador del Millonario.

Si bien reconoció que hubo altibajos en el inicio del ciclo, el exdelantero surgido del club aseguró que con los equipos más poderosos del fútbol argentino “cuando no los matás, los hacés más fuertes”, haciendo referencia al duelo de octavos de final ante San Lorenzo, que lo tuvo al borde de eliminación tanto en el partido como en la definición por penales.

Seguro de que el equipo tiene todo dado para ir en busca de coronar en el Torneo Apertura, se refirió también a una virtud de Coudet que parecía haber perdido Gallardo a lo largo de su segundo ciclo como DT: “Me parece que Chacho les está cambiando la cabeza a los pibes. Están empezando a creer otra vez que pueden y lo veo mejorando”, dijo en diálogo con ESPN.

Y agregó: “Lo que pasa es que el ambiente también es delicado, porque podés ganar tres, cuatro partidos y después perdés uno y vuelve otra vez el malestar. Pero Chacho está haciendo un buen trabajo”.

"ME GUSTARÍA QUE RIVER SALGA CAMPEÓN"



Maxi López, una visita de lujo para hablar del Millonario… ¡Y mucho más!



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¿Por qué Maxi López no quiere ser DT?

Maxi López tomó la decisión de volver a vivir en Argentina junto a la familia que constituyó hace años en Europa, además del reencuentro con los hijos de su matrimonio con Wanda Nara. A diferencia de una amplia mayoría de ex futbolistas, no tiene el deseo de ser entrenador, sino que comenzó a desarrollarse en distintos trabajos dentro de los medios de comunicación.

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En diálogo con ESPN, explicó precisamente los motivos que lo llevaron a nunca plantearse hacer carrera como director técnico: “Creo que para eso hay que tener pasta. Tenés que estar preparado, listo para ser psicólogo de 50 a 60 personas. Te tiene que gustar mucho y la verdad que a mí siempre me atrajo más la parte dirigencial”, señaló.

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