Nico Paz elogiado por una joven promesa de la Selección España: “Tiene absolutamente todo”

Una joven aparición en la selección campeona del mundo llenó de elogios a Nico Paz de cara a la fecha FIFA de noviembre.

Jacobo Ramón, compañero de Nicolás Paz en el Como 1907, fue consultado sobre el potencial heredero de la 10 de la Selección Argentina. El joven defensor, convocado a la selección española por Luis de la Fuente, no titubeó al describir al argentino que parece destinado a reescribir la historia.

“(Nico Paz) es un pedazo de jugador, lo está demostrando en Champions, es de los jugadores con más goles y asistencias de la competición. Y es su primera vez. Es también mérito del equipo, pero sobre todo suyo. Lo tiene absolutamente todo. Defiende como el que más. La gente sólo ve lo ofensivo, pero defensivamente es un cañón. Nos da mucho y nos ayuda mucho”, Ramón afirmó en diálogo con Diario AS.

Ramón y Paz disfrutan de un gran presente en el equipo dirigido por Cesc Fàbregas, pero esa no es la única característica que comparten. Sus caminos estuvieron conectados desde el principio y ahora sueñan con seguir haciendo historia en un equipo italiano que enamora a propios y extraños. Gracias al tremendo inicio de temporada, Ramón, 21, recibió su primer llamado a la Absoluta, la selección mayor de España.

La historia de Ramón y Paz

Tanto Paz como Ramón surgieron de las inferiores del Real Madrid y compartieron equipo en el Real Madrid Castilla (el equipo B del Merengue, que juega en la Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español).

Jacobo Ramón, defensor central del Como 1907.

El destino volvió a reunirlos en el Como 1907, donde lideran al equipo sensación de la Champions League. Ramón llegó al Como un año después que Paz, quien firmó con el club de Lombardía en 2024.

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Más halagos para Paz

Mientras en Argentina se debate quién debe llevar la 10 en la espalda, los elogios de Ramón se suman a una ola de mensajes alentadores para Paz. Valentín Barco postuló al mediocampista para usar la 10, al igual que Agustín Giay, quien también señaló a Paz como el heredero para la camiseta número 10.

Claramente, quienes ven de cerca y a diario al crack de 22 años no tienen dudas de que tiene lo necesario para cargar con el peso de la histórica camiseta, y las expectativas que vendrían con ella.

En síntesis

Jacobo Ramón elogió a Nicolás Paz en medio de una gran temporada con el Como 1907.

en medio de una gran temporada con el Como 1907. Jacobo Ramón y Nicolás Paz surgieron de las inferiores del Real Madrid.

y Nicolás Paz surgieron de las inferiores del Real Madrid. Nicolás Paz llegó al Como en agosto del 2024, Jacobo Ramón lo hizo en julio de 2025.