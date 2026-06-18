Oficial: Boca anunció al Vasco Arruabarrena como su nuevo entrenador

Juan Román Riquelme se puso de acuerdo con el director técnico, que regresará a Brandsen 805 a 10 años de su primer ciclo.

La espera terminó. Boca Juniors confirmó a Rodolfo Arruabarrena como su nuevo entrenador para el segundo semestre. Tras la salida de Claudio Úbeda, el Vasco se hizo cargo del equipo a partir de este jueves 18 de junio con el inicio de la pretemporada en el club de la Ribera.

A través de las redes sociales de la institución, desde Brandsen 805 hicieron oficial el regreso de Arruabarrena al banco de Boca. El DT había tenido un primer ciclo al frente del equipo entre 2014 y 2016. Luego de trabajar en diversos clubes de Medio Oriente, el entrenador aceptó la oferta de Juan Román Riquelme y está listo para una nueva oportunidad.

De esta manera, Arruabarrena firmó con Boca por los próximos 18 meses, hasta que finalice el mandato de Riquelme como presidente de la institución. En el cuerpo técnico del Vasco están confirmados Diego Markic y Juan Gobet, como ayudantes de campos, y los preparadores físicos Gustavo Roberti y Cristian Díaz. Además, Cristian Muñoz será entrenador de arqueros y el egipcio Amr Mokhtar será el analista de video.

El comunicado de Boca para anunciar a Arruabarrena

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo Director Técnico del primer equipo de la Institución”.

“El Cuerpo Técnico que acompaña al Vasco está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Díaz (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV)”.

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Los números de Arruabarrena en su primer ciclo en Boca

Entre agosto de 2014 y febrero de 2016, Arruabarrena dirigió a Boca en un total de 75 compromisos entre todas las competencias. Cosechó 47 triunfos, 13 empates y solo 15 derrotas, con 126 goles a favor y 60 en contra. Así, se fue con una efectividad de 68.45%

Sumó dos títulos: el campeonato largo Julio Humberto Grondona de 2015 y la Copa Argentina del mismo año. El déficit del DT en este ciclo estuvo en los clásicos, con solo 3 victorias en 15 partidos disputados ante los otros grandes.

Datos clave

Rodolfo Arruabarrena: asumió como DT de Boca el 18 de junio por 18 meses.

asumió como DT de Boca el 18 de junio por 18 meses. Cuerpo técnico: Diego Markic será ayudante y Gustavo Roberti el preparador físico.

Diego Markic será ayudante y Gustavo Roberti el preparador físico. Primer ciclo: entre 2014 y 2016, dirigió 75 partidos y ganó dos títulos.