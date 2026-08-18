Chimy Ávila le agradeció a Boca en sus primeras palabras como jugador de Independiente

Tras estar en el radar del Xeneize en los últimos dos mercados de pases, el atacante arribó al Rojo luego de su paso por Real Betis.

Boca Juniors buscó en los últimos dos mercados de pases a Ezequiel Ávila, popularmente conocido como Chimy. El atacante, que tuvo un buen paso por Real Betis no arregló su arribo al Xeneize, a comienzos de 2026 porque el elenco español se puso firme y en este mercado porque fue ofrecido, pero el Xeneize optó por Enner Valencia.

Finalmente, Chimy Ávila regresó al fútbol argentino, pero para jugar en Independiente. Este martes, el atacante se hizo la revisión médica para sumarse al Rojo y en diálogo con la prensa que lo esperó fuera de la clínica dijo: “Las ganas siempre están. Uno como argentino quiere volver y estoy contento de disfrutar al máximo”.

🚨 #AHORA – ¡REFUERZO TOP PARA INDEPENDIENTE! "Chimy" Ávila, quien fue pretendido por Boca en este mercado de pases, llegó a hacerse la revisión médica para convertirse en nuevo refuerzo del Rojo. pic.twitter.com/taZkMBRAGw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

Además, agregó: “Me siento bien, quiero conocer a mis compañeros. Hablamos poco con Viera, nos cruzamos en el hotel. Agradecido de que equipos como Boca y Rosario Central se hayan interesado en mí, es muy bonito. Para el partido del sábado voy a estar, para cuando me necesiten voy a estar”.

Chimy Ávila en Betis. (Foto: Getty).

El paso de Chimy Ávila por Betis

Luego de brillar en Osasuna, Chimy Ávila llegó a Real Betis en 2024. Desde su arribo disputó 68 partidos y marcó apenas 8 tantos. Tras su paso por el conjunto andaluz, el delantero arribó a Independiente, que en este comienzo de semestre ya cambió al entrenador: se fue Gustavo Quinteros, que fue reemplazado por Jadson Viera.

Publicidad

DATOS CLAVE