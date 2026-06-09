El Vasco Arruabarrena confirmó su cuerpo técnico para Boca con un ayudante de campo egipcio

A la espera de su llegada al país, en el Xeneize ya están al tanto de los nombres que trabajarán junto al plantel.

El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en Boca empieza a tomar forma. Mientras el Vasco aguarda su llegada al país para firmar un contrato por 18 meses, en el club ya conocen los nombres que integrará su nuevo cuerpo técnico. Y entre varios viejos conocidos, aparece un integrante particular: un ayudante de campo egipcio de apenas 31 años.

El CT del Vasco estará compuesto por nombres habituales dentro de su estructura de trabajo. Los dos nombres que regresan al club son Diego Markic, que hace las veces de ayudante de campo, y Gustavo Roberti, dedicado a la preparación física. Ambos ya trabajaron en Boca entre 2014 y 2016. También estarán Juan Gobet, que estuvo al lado de Arruabarrena desde Medio Oriente. Sin embargo, el nombre que más llamó la atención fue el de Amr Mokhtar, nacido en El Cairo y convertido en uno de los hombres de confianza del DT en los últimos años.

Mokhtar comenzó a trabajar junto a Arruabarrena durante su etapa en el Pyramids FC, club donde el ex lateral izquierdo desembarcó en 2018. Allí se incorporó al cuerpo técnico tras haber tenido distintos ciclos dentro de la institución egipcia y rápidamente se consolidó como una pieza cercana al entrenador argentino. Desde entonces, acompañó al Vasco en sus pasos posteriores, tanto en la Selección de Emiratos Árabes Unidos como en el Al-Taawoun FC.

Con poco más de tres décadas de vida, el nacido en El Cairo cuenta con licencia B de entrenador y también tuvo un breve pasado como futbolista profesional. Se desempeñaba como defensor y llegó a disputar tres partidos con la Sub 20 de Egipto antes de retirarse prematuramente en 2018, con apenas 23 años.

Amr Mokhtar, a la derecha, junto al resto del cuerpo técnico del Vasco.

Ahora, tras construir su carrera del otro lado del mundo junto a Arruabarrena, tendrá un desafío completamente distinto: desembarcar en Boca y formar parte de u uevo proyecto futbolístico en Sudamérica, lo que será su primera vez en Occidente.

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