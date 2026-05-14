El ex futbolista que defendió la camiseta del Xeneize e Independiente dijo que habrá muy poco lugar a las sorpresas entre los jugadores de ataque a los que apostará Gustavo Alfaro.

Cuando falta poco menos de un mes para el inicio del Mundial, en Paraguay ganó terreno el debate sobre cuántos y qué centrodelanteros incluirá Gustavo Alfaro en la lista definitiva de 26 futbolistas con los que participará del certamen FIFA en el que la Albirroja compartirá el Grupo D con Estados Unidos, Turquía y Australia.

Hasta la fecha solo Antonio Sanabria parece tener ese lugar asegurado. Por detrás del futbolista del Cremonese aparece una extensa lista de nombres en función del cupo, de la que forma parte Adam Bareiro, delantero de Boca, así como también Gabriel Ávalos de Independiente, Isidro Pitta de Bragantino y Álex Arce de Independiente Rivadavia.

Cabe recordar que el propio Bareiro dijo que habló con el cuerpo técnico de Gustavo Alfaro antes de cerrar su arribo al Xeneize y que supo en ese momento que si hacía las cosas bien podía doblar las chances de ser parte de la nómina. El aporte de 6 goles para el equipo que conduce Claudio Úbeda hizo crecer esa ilusión de estar en el Mundial, aunque lo desfavoreció la eliminación temprana en los playoffs del Torneo Apertura que le quitó partidos para mostrarse, así como la lesión muscular que lo tendrá inactivo casi por el mismo tiempo que falta para el inicio de la competencia.

Conocedor tanto de Boca como del fútbol paraguayo, país en el que se desarrolla como entrenador, quien se refirió a las chances que tiene Bareiro de jugar la Copa del Mundo fue Sergio Órteman, integrante del plantel campeón de la Libertadores de 2007 con El Xeneize. “Creo que Tonny (Sanabria) ya se ganó un lugar por lo que ha hecho, por ser parte del grupo, experiencia y seguir jugando en alto nivel. Después hay una lucha entre varios. Adam (Bareiro) lo está haciendo muy bien”, señaló en diálogo con ABC Deportes.

La lesión que sufrió ante Huracán complicó todavía más las chances de Bareiro de jugar el Mundial con Paraguay.

Sin embargo, explicó que las chances son reducidas por el sistema que viene utilizando Alfaro y que muy probablemente trasladará el Mundial. “Normalmente juega con un solo nueve. No creo que se cargue con muchos. Normalmente tendrían que ser más segunda punta. No creo que lleve muchos nueve de área por cómo se ve el funcionamiento y la idea de juego. Pero capaz nos sorprende, porque si tenés cuatro nueve que están en buen momento, haciendo goles, puede aprovechar esa situación también“, remarcó.

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¿Qué lesión sufrió Bareiro y cuánto tiempo será baja?

Adam Bareiro sufrió un desgarro en la zona abdominal y del aductor que demandará al menos 21 días de recuperación, de los cuales ya transcurrieron los primeros cinco. Siendo así, ya quedó descartado para el duelo del próximo martes ante Cruzeiro, pero es optimista con la posibilidad de llegar listo para el jueves 28 recibir a Universidad Católica en La Bombonera.

¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de Paraguay?

Según Enrique Sánchez, miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, la lista definitiva de 26 futbolistas elegidos por Gustavo Alfaro para disputar el Mundial se conocerá recién a finales de mes. “Será una de sus decisiones más difíciles como seleccionador”, señaló.

Data clave

Gustavo Alfaro debe definir la lista de 26 futbolistas de Paraguay para el Mundial.

debe definir la lista de de Paraguay para el Mundial. Adam Bareiro suma 6 goles en Boca pero sufre un desgarro abdominal y del aductor.

suma en Boca pero sufre un desgarro abdominal y del aductor. Paraguay integra el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia.