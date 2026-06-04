River le notificó a 5 jugadores que no serán tenidos en cuenta y deberán buscar ofertas

Coudet inició con la limpieza del plantel y ya hay cinco jugadores que quedarán marginados de la pretemporada.

Luego de perder la final del Torneo Apertura y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, la dirigencia de River junto al entrenador Eduardo Coudet trabajan en el mercado de pases en búsqueda de hacer una importante renovación de plantel, con una importante cantidad de salidas de futbolistas y llegadas de jerarquía.

Tal como afirmó Stefano Di Carlo en diálogo con ESPN, aproximadamente 15 jugadores podrían marcharse en este mercado de pases. Dentro de esta lista aparecen cinco nombres fuertes que integraron el plantel en el primer semestre y que no lo harán para la segunda parte de la temporada.

Según pudo saber Bolavip, Pablo Longoria, director deportivo de Millonario, le comunicó a Maximiliano Salas, Kevin Castaño, Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Matías Galarza Fonda que no serán tenidos en cuenta, por lo que deberán buscar ofertas para continuar su carrera fuera del club.

De esta manera, los cinco futbolistas quedarán marginados del plantel y no viajarán a España para realizar la pretemporada. Mientras tanto permanecerán entrenando en Buenos Aires a la espera de poder cambiar de aires de cara al segundo semestre del año futbolístico.

En caso de no llegar ofertas que satisfagan las necesidades de los futbolistas, el Millonario no tendrá problemas en sentarse a negociar algunas rescisiones de contratos. En otros casos, podrían aceptar venderlos por una cifra menor a la que invirtieron para comprar sus pases.

Así las cosas, en las próximas semanas comenzarán a negociarse la salida de estos cinco jugadores. Además, se sumarán otros que entraron en la lista de prescindibles de Coudet, que podrán marcharse en caso de que llegue una oferta que satisfaga a las exigencias de la institución.

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El motivo de esto es que River busca bajar la masa salarial y así poder reinvertir este dinero en jugadores de jerarquía que el club tiene en carpeta. Con Otamendi confirmado como primer refuerzo, avanzan las negociaciones para que Mauro Arambarri llegue en los próximos días.

Bustos, Lencina y Subiabre también podrían marcharse

Siguiendo con la misma tónica, los tres futbolistas que son habituales suplentes para Coudet y que perdieron terreno en la consideración, cuentan con chances de marcharse en el próximo mercado de pases en caso de que lleguen ofertas, tanto para una venta como un préstamo.

En el caso de Lencina, ya tiene arriba de la mesa una oferta por parte de Sporting Braga de Portugal, que busca incorporarlo a préstamo por una temporada, con opción de compra. Por el momento no avanzaron las negociaciones para llegar a buen puerto.

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