Sorpresa en Rosario Central: Gonzalo Belloso confirmó la continuidad de Jorge Almirón

Contra todo pronóstico, el presidente ratificó al DT, que seguirá al frente del primer equipo. Además, apuntó contra Carlos Quintana por sus declaraciones tras su salida.

Cuando todo parecía indicar que el ciclo de Jorge Almirón estaba terminado, Gonzalo Belloso confirmó su continuidad. En una conferencia de prensa, el presidente de Rosario Central ratificó al DT, argumentando que cumplió todos los objetivos que se pusieron en el primer semestre.

“No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón. No los encuentro. El único argumento que podría tener es decirles que sí, los hinchas dictaminaron que se tiene que ir, las páginas, las redes, etcétera. Yo siempre hablé que Central iba a ser un club serio, que no abandona los procesos, que trabaja con seriedad, que continúa y que le duele perder enormemente“, expresó el dirigente.

Y continuó: “Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón. Pero no, nosotros vamos a continuar el proceso que empezamos. Un proceso con un técnico, cuando fuimos a buscarlo creíamos que nos iba a dar muchas cosas y nos dio muchísimas, y su cuerpo técnico nos dio muchísimas. Que falta, faltará. Que hay que mejorar, hay que mejorar. Que tenemos que ver qué le podemos aportar desde nuestro lado, lo vamos a hacer, no tengan ninguna duda”.

“Cuando trajimos a Almirón, le planteamos cuatro objetivos: hacer puntos antes del inicio de la Libertadores, pasar a octavos de la Copa, ser competitivos en el torneo y ganar el clásico. Logramos todo lo que nos propusimos“, sostuvo Belloso.

Belloso fue durísimo con Carlos Quintana

Días atrás, Quintana apuntó contra el DT y aseguró que es el principal responsable de su decisión de irse a Deportivo Riestra: “Más que nada me voy por el técnico, no tuvimos ninguna discusión ni pelea fue lo que pasó futbolísticamente no me sentí cómodo, me fue dañando y me sentí menos valorizado“.

En la conferencia de prensa, Belloso le respondió sin filtro: “Es una falta de respeto lo que hizo. Salió a mariconear en los medios y tiró más nafta al fuego. Cuando vimos la publicación de Riestra, llamamos al club y le dijimos que paren un poquito porque el jugador tenía que volver al club. Lo citamos ayer y hoy y no se presentó así que afrontará un proceso interno”.

Publicidad

“Lo cuidamos siempre y le firmamos el mejor contrato de su vida cuando estaba lesionado. ¿Cómo se puede ser tan desagradecido? Central está por encima de todo”, concluyó.