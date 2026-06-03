Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La decisión ya tomada sería confirmada de manera oficial en la conferencia de prensa que Gonzalo Belloso, presidente del Canalla, convocó para el mediodía del jueves.

Tres días después de la derrota 3-0 ante Estudiantes de La Plata que dejó al equipo eliminado de la Copa Argentina, Jorge Almirón fue cesado del cargo de entrenador por Rosario Central, que ahora deberá acelerar la búsqueda de un reemplazo para afrontar Torneo Clausura y octavos de final de la Copa Libertadores tras el Mundial.

Aunque el anuncio todavía no fue oficializado por el club, su presidente Gonzalo Belloso llamó a una conferencia de prensa para el mediodía de este jueves, en el que se espera que confirme la destitución del entrenador que ha vuelto a sonar entre los candidatos para dirigir a Boca.

🚨Jorge Almirón dejó de ser el DT de #RosarioCentral. pic.twitter.com/wAElYetwC8 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 3, 2026

Almirón apenas llegó a dirigir al Canalla en 27 partidos oficiales, en los que cosechó 15 triunfos, 5 empates y 7 derrotas. Clasificó al equipo a los playoffs del Torneo Apertura en la cuarta posición de la Zona B y fue eliminado en semifinales a manos de River. También lo condujo a los octavos de final de la Copa Libertadores, como segundo del Grupo H con los mismos 13 puntos que el líder Liga de Quito. Ganó el clásico ante Newell’s y fue eliminado en dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Los números que respaldan las intenciones manifiestas del entrenador de continuar en el cargo, contrastan con el hecho de que nunca logró ganarse la simpatía del grueso de los hinchas. A eso se sumaron las declaraciones recientes de Carlos Quintana, futbolista de gran identificación con El Canalla, que aseguró que su decisión de dejar el club estaban íntimamente relacionadas al hecho de no sentirse valorado por el DT.

Las derrotas ante River y Estudiantes, decisivas

Si el bajón de rendimiento de Rosario Central en el tramo final de la primera fase del Torneo Apertura le había valido reproches de los hinchas al DT, la eliminación en semifinales ante River disparó el descontento, porque se le achacó haber planteado un partido excesivamente conservador, relegando un delantero para sumar un hombre a la mitad de cancha y dejando a muchos de sus futbolistas más desequilibrantes en el banco, sin distinción de que muchos de ellos llegaban con molestias físicas.

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Tras la goleada ante Universidad Central que aseguró la clasificación a los octavos de final de la Libertadores, hubo derrota en Quito que impidió garantizar la primera posición del grupo. Pero el detonante fue la derrota 3-0 ante Estudiantes, un rival con el que había quedado la sangre en el ojo por la cruzada de su presidente Juan Sebastián Verón cuando AFA le concedió al Canalla el título de campeón de Liga.

El mandamás había ordenado a sus futbolistas dar la espalda a los jugadores de Rosario Central en el pasillo que había sido dispuesto por la propia Asociación del Fútbol Argentino para el partido de octavos de final del Clausura y luego lo eliminó derrotándolo 1-0.

¿Puede Almirón ser otra vez DT de Boca?

El nombre de Jorge Almirón sonó como candidato a sustituir a Claudio Úbeda, a quien Boca decidió no renovarle el contrato. No surgió desde el club, donde se mantiene el silencio. Su salida de Rosario Central le permitirá cumplir con uno de los requisitos, que es nada menos que encontrarse en libertad de acción. Su relación con Juan Román Riquelme, sin embargo, no habría finalizado de la mejor manera. De hecho, el encargado de conducir al Xeneize a su última final de Copa Libertadores, en 2023, fue el único que le renunció al ídolo en su ciclo como dirigente.

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