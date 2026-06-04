Franco Colapinto advirtió que el Gran Premio de Mónaco puede exponer una debilidad de Alpine: “Tenemos que trabajar en eso”

El argentino palpitó la carrera del fin de semana en rueda de prensa. Además, reveló cuál es la clave para sumar puntos en este circuito callejero.

Este fin de semana, Franco Colapinto buscará revalidar su gran temporada en el Gran Premio de Mónaco. En la antesala de la carrera, el piloto aseguró que el circuito será aún más desafiante que los anteriores debido a las características del A525 en este año.

“Tenemos dificultades cuando necesitamos generar energía en los neumáticos y cuando no contamos con suficientes curvas rápidas o con la carga aerodinámica necesaria para transmitir a los neumáticos la energía que necesitan. Esa es la razón por la que no somos tan fuertes en clasificación”, explicó el argentino.

Y continuó: “Vamos a tener que trabajar en eso durante las sesiones de entrenamientos libres e intentar ser más competitivos en clasificación, porque esa es la clave acá. Creo que si logramos tener un coche competitivo a una vuelta, estaremos en una buena posición”.

“Es obviamente una pista que requiere mucha confianza y creo que vamos a necesitar, más allá de trabajar en el auto -que ya lo hicimos-, va a ser muy importante armar el setup un poco en base a sentirme bien, a sentirme cómodo, a poder empujar en las entradas y en las frenadas sin bloquear. Hay mucho por trabajar, maximizando el auto en cuanto a configuración“, agregó en ESPN.

Y cerró: “Creo que nuestro auto puede andar bien, tiene muchas curvas lentas. El problema del que no estamos seguros es, más que nada, las gomas y después el ride, por los pozos, ya que está lleno de baches y de pianos. En Canadá nos costó más; fue el primer circuito que realmente nos costó el ride y vimos que iba un poco rígido el auto usando los pianos. Es un tema a solucionar y a ver cómo podemos mejorarlo acá”.

Horarios del GP de Mónaco de la F1

El Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 será la sexta carrera de la temporada 2026 y está pactada para disputarse el fin de semana de 5, 6 y 7 de junio.

Publicidad

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 08:30hs

08:30hs Práctica libre 2: 12:00hs

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00hs