El exdefensor de Boca e Independiente se incorporó a la Albirroja como analista de videos del entrenador argentino, con quien compartió plantel y títulos en Arsenal.

Mientras la selección de Paraguay comienza a enfocarse de lleno en la preparación para el Mundial 2026 y Gustavo Alfaro ya trabaja en los últimos detalles de la lista de convocados, el entrenador argentino también decidió reforzar su estructura de trabajo. En medio del armado final del proyecto rumbo a la Copa del Mundo, la Albirroja incorporó nuevos nombres a su cuerpo técnico. Y entre ellos aparece uno muy conocido en el fútbol argentino: Guillermo Burdisso.

Sí, el exdefensor de Boca, Independiente y Lanús, entre otros clubes, se incorporó al seleccionado paraguayo como analista de video, una función cada vez más determinante en el fútbol moderno. Pese a lo sorpresivo que puede resultar este movimiento, la relación entre Burdisso y Alfaro data de un extenso recorrido: el defensor coincidió con el entrenador en Arsenal de Sarandí, donde fueron campeones del Clausura 2012 y lograron construir un fuerte vínculo futbolístico y personal.

Tras retirarse de la actividad profesional a comienzos de 2025, Burdisso reveló que había obtenido su licencia como entrenador dos años antes de colgar los botines. Sin embargo, primero eligió recargar energías durante meses junto a su familia previo a desandar su camino desde la táctica. Ahora, tendrá la tarea de trabajar en el análisis táctico, el estudio de rivales y el procesamiento audiovisual de los partidos de Paraguay de cara a la Copa del Mundo, compartirá grupo con Estados Unidos, Turquía y Marruecos.

A sus 37 años, será la primera experiencia fuera de la cancha para el ex zaguero luego de una extensa trayectoria. Surgido de las inferiores de Rosario Central, el también vistió las camisetas de Club León y Huracán. En Boca disputó 53 partidos entre 2012 y 2015 y conquistó el Torneo local durante su último año, mientras que con Independiente formó parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana 2017.

Las otras incorporaciones que sumó Alfaro en Paraguay

Además de Burdisso, el cuerpo técnico de Alfaro también sumó a Joaquín Ketlún y Ramiro Arbelaiz. El primero de ellos, exguardameta con pasos por clubes de Argentina, Chile y Europa, será el nuevo preparador de arqueros del seleccionado paraguayo. En los últimos años ganó notoriedad por desarrollar contenidos y metodologías de entrenamiento específicas para porteros en redes sociales.

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#Deportes | 🇵🇾 Guillermo Burdisso (Analista de vídeo) y Joaquín Ketlun (Preparador de arqueros) llegaron al país para sumarse al cuerpo técnico de Gustavo Alfaro.



👉 Ambos estarán a disposición del profe para lo que será el Mundial 2026.



📌 Vía: @Acostaabraham99… pic.twitter.com/pHIWxHiQXd — Ñanduti (@nanduti) May 24, 2026

Por su parte, Arbelaiz se integrará al área física del plantel tras un reciente paso por Huracán. Su llegada también refuerza un vínculo interno dentro del staff, ya que trabajará junto a su hermano Pedro Arbelaiz, quien acompaña a Alfaro desde su etapa en la selección de Ecuador. Con estas incorporaciones, Paraguay continúa ampliando su estructura de trabajo mientras se prepara para disputar el Mundial 2026.

Datos clave

El exdefensor Guillermo Burdisso se incorporó al cuerpo técnico de la Selección de Paraguay.

se incorporó al cuerpo técnico de la Selección de Paraguay. Cumplirá funciones como analista de video para el director técnico Gustavo Alfaro.

para el director técnico Gustavo Alfaro. En el Mundial 2026, Paraguay compartirá el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Marruecos.