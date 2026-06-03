Alex Albon, ex compañero de Colapinto en Williams, se contactó con Alpine por un lugar para 2027

Franco Colapinto tiene su primer contendiente por su butaca en Alpine para 2027 y es su antiguo compañero de equipo.

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 se mantuvo bastante estable durante estos últimos meses. Luego de los masivos cambios del 2025, con Lewis Hamilton pasando de Mercedes a Ferrari como principal traspaso, para esta temporada apenas ha habido una modificación, con el ingreso de Arvid Lindblad a RB y el salto de Isack Hadjar a Red Bull.

Sin embargo, para la próxima temporada, empieza a haber movimientos, y Franco Colapinto deberá estar atento pues su lugar en Alpine es uno que varios pilotos miran con gran interés.

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Alpine fue la escudería que más creció, luego de sacrificar el 2025, hoy son los líderes de la zona media y la quinta fuerza en el campeonato. Ante esto, varios pilotos ven con buenos ojos un eventual salto a Enstone, buscando pelear por los puntos. Alex Albon, el viejo compañero de Colapinto en Williams, es uno de ellos.

Colapinto tiene su primer rival por el asiento en Alpine: Alex Albon. (Getty)

El medio europeo RN365 asegura que, en Montreal, Alex Albon y su entorno tuvieron contactos con tres diferentes escuderías, entre ellas Alpine, para evaluar planes a futuro, pensando en un movimiento en el próximo mercado. Las charlas del tailandés fueron con Alpine, Aston Martin y Audi.

La escudería francesa hoy tiene a Pierre Gasly, cerrado por varias temporadas, y a Franco Colapinto, cuyo contrato finaliza a fin de este curso. En Aston Martin, la cuestión es si seguirá Fernando Alonso, pues mientras Lawrence Stroll financie la escudería, Lance no se moverá del auto. Y en Audi la situación es ver qué pasa con Gabriel Bortoleto y con Nico Hülkenberg a futuro.

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La realidad es que Williams está lejos de lo que se esperaba, con problemas de sobrepeso que ralentizan el auto y les impiden pelear por cosas importantes a sus pilotos. Aún en ese contexto, Albon es quien más está sufriendo, pues apenas sumó 1 punto en lo que va de la temporada, mientras que Carlos Sainz acumula 6 y varias carreras metiéndose entre los 10 mejores.

Albon perdió protagonismo y su temporada no está siendo lo que esperaba. (Getty)

Con todo este contexto, cobra cada vez más sentido el hecho que Albon esté evaluando otras opciones para continuar su carrera, pues ha perdido el protagonismo que tenía en Williams, y el asiento en Alpine para 2027 sigue disponible, a la espera de ver las actuaciones de Colapinto en lo que queda de temporada.

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