River hoy: se encamina el arribo de Arambarri, decisión de Coudet para la pretemporada y salida de Maxi Salas

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este jueves 4 de junio.

Mientras los integrantes del plantel que no están vinculados a ninguna selección en el tramo final de la preparación de cara al Mundial se encuentran licenciados, Eduardo Coudet ya comenzó a planificar cómo será la pretemporada de River, que tendrá lugar en plena reestructuración.

Se sabe que el grueso de la misma se realizará en Alicante, España, y el entrenador espera saber para ese entonces cuál será la plantilla que tendrá a disposición, producto de que se están gestionando muchas salidas y también se trabaja en la llegada de refuerzos, con Nicolás Otamendi como el primero en firmar, hasta diciembre de 2027.

Se encaminó el arribo de Arambarri

River podría cerrar en las próximas horas el fichaje de Mauro Arambarri, mediocampista uruguayo del Getafe que fue pedido especialmente por Eduardo Coudet. Según avanzó el periodista Juan Pablo Balbi en ESPN, se están ultimando los detalles para que se convierta en el segundo refuerzo del Millonario.

Para ello, habría acordado pagar una cifra cercana a los 5 millones de dólares por el cincuenta por ciento de la ficha que es propiedad del club español y quedan ahora por definir algunas condiciones contractuales para asegurar su vinculación hasta diciembre de 2029.

Arambarri encamina su arribo a River.

Decisión de Coudet para la pretemporada

Según pudo saber Bolavip, ninguno de los jugadores que son prescindibles para Coudet viajarán a España a realizar la pretemporada. Todos ellos se quedarán en Buenos Aires entrenando separados, a la espera de ofertas para continuar su carrera en otro club de cara a la segunda parte de la temporada.

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Dentro de estos jugadores, que serían alrededor de 15, se espera que haya nombres fuertes. Paulo Díaz, Giuliano Galoppo o Maximiliano Salas son algunos de los que no estarían dentro de la lista de los que viajarán a Alicante para realizar la parte fuerte de la preparación.

Longoria ya trabaja en la salida de Maxi Salas

Según confirmó La Página Millonaria, desde River ya se dio aviso a Maximiliano Salas que no será tenido en cuenta para el próximo semestre, por lo que deberá buscar club. La intención del club es esperar por ofertas para su venta, que podrían llegar de México o Brasil.

Saben, sin embargo, que será muy difícil que haya un ofrecimiento que permita recuperar la inversión de 8 millones de dólares que se hizo para ejecutar su cláusula de rescisión y sacarlo de Racing. Esa pérdida ya había sido contemplada por el presidente Stéfano Di Carlo al referirse a la profunda depuración que necesitaba el plantel.

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