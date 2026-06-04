Se confirmó la operación a la que se someterá Edinson Cavani para volver a jugar en Boca: en qué consiste y cuál será el tiempo de recuperación

El club aceptó la alternativa que planteó el uruguayo y quedó a la espera de una fecha para la intervención.

Boca aceptó que Edinson Cavani pueda someterse a una intervención quirúrgica para buscar dejar atrás de una vez por todas sus problemas lumbares e intentar despedirse jugando del fútbol profesional. El delantero de 39 años espera poder realizarse cuanto antes esa operación y en el club están pendientes de que se le asigne una fecha para la misma.

Si el uruguayo puede realizarse en los próximos días la limpieza a través de microcirugía en uno de los discos de la columna, podría estar volviendo a entrenarse con el grupo a mediados de agosto, lo que le dejaría margen hasta diciembre para sumar minutos con el Xeneize y retirarse como su carrera merece.

Esto tiene que ver con que la operación le demandará un mes de recuperación de la intervención, más otro mes y medio hasta que pueda recibir el alta para volver a entrenarse a la par del grupo. Será su último intento para poder volver a jugar, después de dos bloqueos que no dieron los resultados esperados.

Edinson Cavani solo jugó dos partidos en lo que va del año, el último de ellos el 20 de febrero ante Racing. No pudo gravitar y se lo vio falto de movilidad, ganándose reproches y silbidos de un número importante de hinchas en La Bombonera. Desde entonces, ni siquiera volvió a integrar una convocatoria y se rumoreó más de una vez la posibilidad de su retiro.

🔵🟡 ¡SE OPERA CAVANI!



Los detalles de la intervención que le harán al goleador uruguayo, que quiere seguir jugando en Boca después del Mundial.



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Aunque después del bloqueo lumbar que se realizó en marzo se esperaba que pudiera participar de alguno de los últimos partidos del semestre, llegando a ofrecerse incluso para dar una mano en el duelo que Boca terminó perdiendo ante Cruzeiro en La Bombonera por la Copa Libertadores, Claudio Úbeda optó por no contar con él por no verlo en condiciones.

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Los números de Cavani con la camiseta de Boca

Desde su arribo al Xeneize a mediados de 2023, Edinson Cavani disputó un total de 81 partidos oficiales en los que acumuló 5.878 minutos en cancha y logró aportar 28 goles y 3 asistencias. Su aporte al equipo fue decreciente y en lo que va de 2026 participó solo de dos encuentros, con 104 minutos en cancha.

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