Se nacionalizó para jugar el Mundial con Paraguay y Alfaro lo convocó, pero desató la furia festejando con la bandera de Uruguay

La consagración de Olimpia en el Torneo Apertura de Paraguay no estuvo exenta de polémicas. Más allá de la alegría de los hinchas por haber sumado una nueva estrella gracias a la conducción del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, las celebraciones arrojaron una imagen particular que no tardó dar de qué hablar.

El protagonista de la escena fue el arquero de origen uruguayo Gastón Oliveira, quien quedó en el ojo de la tormenta por motivos ajenos a una atajada. Es que en medio de la euforia por el título, el guardameta posó frente a las cámaras abrazado a una bandera de Uruguay junto a otros seis compañeros. Si bien en otro contexto sería un simple gesto de arraigo, hay un detalle no menor: el futbolista de 31 años se nacionalizó paraguayo hace exactamente dos meses para poder ser convocado por Gustavo Alfaro al Mundial 2026.

Al viralizarse la foto, la situación generó debate en las redes sociales. Allí, gran parte de los hinchas tomaron como una fuerte contradicción simbólica el hecho de que Oliveira priorice un emblema nacional diferente al que representa actualmente.

Oliveira, ubicado en el medio, posa con la bandera de Uruguay tras el título de Olimpia (@guaranewsPY).

El guardameta completó su proceso de naturalización en marzo, prestando juramento oficial para no ocupar cupo de extranjero Olimpia y abrirle las puertas a un llamado de Alfaro. Quedó en claro cuando, tan solo días después de completar el trámite, el técnico lo convocó por primera vez y le dio la chance de sumar minutos como titular en el triunfo por 1-0 en un amistoso ante Grecia.

Oliveira milita en Olimpia desde enero de 2021 y es una figura de renombre en el país guaraní. De hecho, su altísimo nivel bajo los tres palos lo llevó a ser elegido como el mejor jugador del fútbol local durante la temporada 2024. Cabe destacar que nunca llegó a debutar con la selección mayor de Uruguay, a pesar de haber integrado el banco de suplentes en 2019 y 2020. Al momento de su nacionalización, expresó su ilusión por este paso. “Acabo de asumir un compromiso muy importante y que lo estaba buscando. Ahora ya puedo pensar en la selección”. Hoy, los hinchas le exigen memoria.

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