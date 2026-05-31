Pablo Mouche apuntó contra Riquelme por el presente de Boca: “Su nombre por encima del escudo”

Boca no atraviesa su mejor momento y la crisis futbolística se incrementó aún más luego de la eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos tras perder ante Universidad Católica en La Bombonera. En ese contexto, Pablo Mouche analizó la actualidad del Xeneize y apuntó directamente contra Juan Román Riquelme, por su rol fundamental en la institución.

El ex futbolista compartió plantel con el ídolo durante su estadía en el conjunto de la ribera, pero ahora oficia como analista y opina desde el lado externo a la línea de cal. Con ese panorama sobre la mesa, el oriundo de San Martín rompió el silencio y no tuvo piedad para criticar al presidente azul y oro que todavía tiene un año y medio de mandato por delante a cargo del club.

Pablo Mouche, ex futbolista de Boca. (Gastón Taylor)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Radio La Red, el ex delantero fue contundente. “Para mí el ego le está pudiendo más. Está poniendo su nombre por encima del escudo“, sentenció Mouche sin titubear al decirlo. Pocos segundos más tarde, se tomó el tiempo para hacer una aclaración. “No lo digo para destruir, es lo que viene demostrando“, expresó.

Inmediatamente después, continuó con su relato. “La realidad es que el que arma y desarma los planteles es el presidente“, deslizó como principal argumento ante la crítica. En ese sentido, Pablo redobló la apuesta y fue por más. “Por eso mi pregunta es ¿Le quiere hacer bien a Boca? Es una pregunta que me vengo haciendo hace mucho tiempo“, sostuvo el ex jugador.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Nunca escuchamos una autocrítica o vemos un crecimiento“, soltó el hombre con pasado en Barracas Central y Lanús, entre otros equipos. “Si le venís errando hace 6 años, empezás a hacer cosas para cambiar“, aportó a modo de solución luego de varios errores consecutivos durante la gestión.

Antes de terminar su relato en comunicación con Radio La Red, Mouche hizo una conclusión final para cerrar su idea al aire. “Porque lo que vos pensaste cuando agarraste el mando del club, no te salió“, tiró sin dudar el ex compañero sobre las decisiones de Riquelme a cargo de Boca. “No podés morir siempre con la tuya“, cerró Pablo para culminar su postura sobre la actualidad del Xeneize.

Pablo Mouche, Exfutbolista de Boca, pasó por #Toti910 con @totipasman y habló luego de la eliminación xeneize en la Copa Libertadores.



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