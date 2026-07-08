Paredes habló de la renovación de Dybala con Roma que desilusionó a todo Boca: “Lo estaba considerando”

Tras el triunfo de la Selección Argentina 3-2 ante Egipto, que lo tuvo como una de las máximas figuras del equipo de Scaloni, Leandro Paredes se permitió un momento para referirse a la actualidad de Boca y especialmente a la decepción que generó en el club, y entre los hinchas, que su amigo Paulo Dybala finalmente haya decidido renovar contrato con Roma hasta junio de 2027.

“He hablado mucho con él en los últimos meses. Era una de las opciones de su contrato e incluso lo estaba considerando. Su vida allá es muy tranquila. Así que le deseo todo lo mejor porque es un chico excepcional“, dijo el mediocampista ante una consulta de la prensa italiana.

La posibilidad de volver a disputar una Champions League y lo habituado que está a la vida en Italia fueron suficiente para que La Joya terminara de dejar de lado ese plan de vestir la camiseta de Boca del que tantas veces habló con Paredes, incluso cuando la continuidad en Roma le supuso aceptar una reducción salarial de 5 millones de euros al año, pues cobrará 3 en lugar de los 8 que venía percibiendo.

El hecho de que la renovación haya sido solo por una temporada más, muy probablemente mantendrá al Xeneize a la expectativa de hacer un nuevo intento por seducirlo en el futuro, siempre contando con su capitán como un aliado importante para convencerlo.

De momento no habrá reencuentro entre Paredes y Dybala.

Boca tiene acción en Salta

Mientras espera por la llegada de los primeros refuerzos, Rodolfo Arruabarrena dirigirá este miércoles el primer partido formal, aunque no oficial, de su segundo ciclo como entrenador de Boca. Será ante Athletico Paranaense, desde las 21.00 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

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Ya el próximo jueves 16, el Vasco hará su estreno oficial enfrentando a Sarmiento por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, desde las 21.45 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

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