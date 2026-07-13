Paulo Dybala explicó por qué eligió a Roma y no a Boca: “Es lo que todos queremos”

Tras coquetear con unirse a Leandro Paredes en el Xeneize, la Joya extendió su vínculo con el club italiano y disputará la Champions League.

Se terminó una de las principales novelas del mercado de pases en el fútbol argentino. Paulo Dybala firmó la renovación con Roma y enterró todas las posibilidades de sumarse a Boca Juniors en esta temporada. No habrá reunión de la Joya con Leandro Paredes en Brandsen 805.

Luego de la eliminación del Xeneize en fase de grupos de la Copa Libertadores y la clasificación del combinado romano a la próxima Champions League, el cordobés se decantó por la continuidad en el club de la Serie A. Este lunes estampó la firma y se anunció su renovación.

En un video publicado por Roma durante esta jornada, Dybala explicó los motivos por los que decidió continuar en el club, dejando de lado su sueño de vestir la camiseta azul y oro.

“Esta historia continúa. Es lo que todos queremos: el club, los hinchas y yo. Tener otra temporada acá, otro año en esta ciudad, en este país. Es un privilegio poder seguir vistiendo la camiseta de Roma”, comenzó el campeón del mundo en Qatar 2022.

Y siguió: “Roma significa muchas cosas: responsabilidad, honor, belleza. También muchas cosas a nivel personal por las que hoy quiero estar acá. Defender estos colores. Es un gran honor. Estoy contento de pasar este año con ustedes, de verlos en el Estadio Olímpico y en todas las ciudades, cuando nos toque jugar afuera”.

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Qué dijo Paredes sobre la renovación de Dybala en Roma

“He hablado mucho con él en los últimos meses. Era una de las opciones de su contrato e incluso lo estaba considerando. Su vida allá es muy tranquila. Así que le deseo todo lo mejor porque es un chico excepcional“, dijo el mediocampista ante una consulta de la prensa italiana.

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