Tras quedarse libre el 30 de junio, la Joya eligió su destino para la temporada 2026-27.

En los últimos meses, Paulo Dybala estuvo más cerca que nunca de ponerse la camiseta de Boca Juniors, el club de sus amores. La Joya estuvo ante una chance inmejorable de cumplir su sueño al finalizar su contrato con Roma. Sin embargo, eligió otro camino.

La eliminación de Boca en fase de grupos de la Copa Libertadores pudo haber condicionado la decisión de Dybala, que se quedará en Roma para afrontar la Champions League tras haber arreglado la extensión de su contrato con el club italiano.

Tras varios meses de analizar la decisión, el cordobés decidió aceptar un importante recorte en su salario para continuar vistiendo la camiseta del equipo de la capital italiana. Así, se esfumó la posibilidad de que se convierta en refuerzo de Boca, al menos en este mercado de pases.

El argentino ya regresó a Italia tras sus vacaciones y es inminente el anuncio por parte de Roma sobre la renovación del vínculo del futbolista. El de 32 años disputará así su quinta campaña en la Loba.

Dybala con la camiseta de Roma. (Foto: Getty)

Qué dijo Paredes sobre la renovación de Dybala en Roma

“He hablado mucho con él en los últimos meses. Era una de las opciones de su contrato e incluso lo estaba considerando. Su vida allá es muy tranquila. Así que le deseo todo lo mejor porque es un chico excepcional“, dijo el mediocampista ante una consulta de la prensa italiana.

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Los 3 refuerzos de Boca en este mercado de pases

Hasta el momento, el Xeneize oficializó a Leandro Lozano, que ya disputó minutos en el amistoso ante Athletico Paranaense. Además, Sebastián Villa y Álvaro Montero ya están cerrados y, entre lunes y martes, se someterán a la revisión médica para estampar la firma.

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