Tras renovar a Dybala, Roma busca cerrar a su nuevo socio en ataque: principio de acuerdo

El club italiano ya llegó a un acuerdo con el jugador y en las próximas horas presentará la oferta formal para intentar hacerse de su fichaje.

Aunque con varios días de demora, Roma logró cumplir con el pedido de su entrenador Gian Piero Gasperini de retener a Paulo Dybala, cuyo contrato con el club había finalizado el pasado 30 de junio pero con quien se llegó a un acuerdo para renovar ese vínculo por una temporada más, hasta junio del año próximo.

Casi en simultáneo, el equipo italiano se dedicó a la búsqueda de un nuevo acompañante de ataque para el delantero argentino que se había mentenido coqueteando con la posibilidad de jugar en Boca. Según avanzó este martes La Gazzetta dello Sport, ya logró un principio de acuerdo para tachar también ese pendiente.

Un llamado de Gian Piero Gasperini logró convencer a Mason Greenwood, futbolista del Olympique de Marsella, de poner por encima la posibilidad de jugar en Roma por sobre otras propuestas que le surgieron en el mercado, como Fenerbahçe, el fútbol saudí e incluso Atlético de Madrid.

Ahora, a la dirigencia de Roma le queda por delante la tarea más difícil, que es seducir al club dueño de su ficha con una oferta que permita cerrar su fichaje, que se estima no podrá ser inferior a los 45 millones de euros. Según La Gazzetta dello Sport, el equipo italiano ya está trabajando en esa propuesta, que haría llegar en las próximas horas de manera formal.

Roma ya llegó a un acuerdo con Greenwood y en las próximas horas presentaría la oferta para sacarlo de Marsella.

Greenwood espera que se resuelva su futuro

Mason Greenwood se presentó este lunes a la concentración del Olympique de Marsella tal y como lo tenía estipulado, pero esperando que en las próximas horas pueda resolverse su salida. Con Roma, ya tendría acordado incluso los términos de la contratación, que incluyen un vínculo por cinco temporadas, con salario de 4.5 millones de euros por cada una de ellas.

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La posibilidad de disputar la Champions League y el rol que sabe de propia boca de Gasperini que le tienen reservado en el equipo, jugando como extremo por derecha en una táctica 3-4-2-1 que incluiría también a Paulo Dybala por detrás del centrodelantero, dan al futbolista inglés toda la seguridad que necesita para entender que su salida a Roma es un movimiento de conveniencia para su carrera. Ahora, deberá a esperar que el club italiano complete la tarea.

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