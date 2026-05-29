Antes que se haga oficial la salida de Claudio Úbeda, a quien no se le renovará el contrato tras la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme ya vio partir a dos entrenadores que eran parte de la estructura de divisiones inferiores de Boca.

Se trata de Roberto Tito Pompei, quien ya fue oficialmente anunciado como nuevo entrenador de Alianza de El Salvador, y Martín Adrizzi, quien horas más tarde se confirmó también que lo acompañará como asistente. Ambos venían trabajando juntos en la cuarta categoría del Xeneize.

“En Alianza confiamos en que su liderazgo, experiencia y capacidad serán fundamentales para fortalecer nuestro proyecto deportivo”, había expresado el club el jueves mediante el comunicado en que dio a conocer la contratación del DT que también supo desempeñarse al frente del plantel profesional de Boca como interino.

La historia y la experiencia hoy se pintan de 𝐁𝐋𝐀𝐍𝐂𝐎. #AlianzaFC pic.twitter.com/04gLi5seJI — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) May 28, 2026

Después que se confirmara también el arribo de Andrizzi, el director deportivo del equipo salvadoreño, Juan Alfonsín, mencionó al presidente de Boca para sacar chapa de su gestión. “No le sacamos un técnico a Boca, le sacamos un técnico a Riquelme. Es un título y es muy lindo porque él dio el aval. Ayer se firmó la rescisión”, bromeó en diálogo con el programa Güiri Güiri.

“Hemos dado inicio a mi criterio a una refundación futbolística de lo que es Alianza. Empezando por su entrenador, las contrataciones que habíamos hecho antes son contrataciones que a mi criterio se las habíamos manifestado no solo al entrenador que hemos elegido, sino a las seis carpetas que evaluamos”, agregó.

Publicidad

¿Cuándo se sumarán Pompei y Andrizzi a Alianza?

Tito Pompei y Martín Andrizzi estarán viajando rumbo a El Salvador entre el 7 y el 8 de junio, según confirmó el propio director deportivo Juan Alfonsín. Días más tarde, el sábado 13, darán inicio a la pretemporada con una jornada de exámenes médicos en la que ya estará presente el nuevo cuerpo técnico.

“La idea es ir a hacer la pretemporada de ocho a diez días al exterior, donde se encierren los jugadores, se encierra el cuerpo técnico y podamos trabajar lo que es la parte del armado estructural de lo que debe ser una familia. Hay muchos jugadores nuevos que van a venir y es importante empezar a armar esa armonía que es lo que te va a sostener a mediano y largo plazo la competencia“, agregó el directivo.

Data clave

Roberto Tito Pompei asume como nuevo entrenador de Alianza de El Salvador.

asume como nuevo entrenador de Alianza de El Salvador. Martín Andrizzi será su asistente tras dejar el Boca de Juan Román Riquelme .

será su asistente tras dejar el Boca de . 7 y 8 de junio viajan a El Salvador; la pretemporada inicia el 13.