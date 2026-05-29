El equipo chileno pretende que se haga una excepción a una reglamentación del ente rector del fútbol sudamericano. En el Xeneize todavía no expresaron posición al respecto.

Tras la inesperada y dolorosa eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca encontrará premio consuelo disputando los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Sudamericana y este jueves supo que el rival que deberá sortear para acceder a dicha instancia será O’Higgins.

Por el lado del equipo chileno, la certeza de que se medirá a un gigante de Conmebol llevó a tomar la determinación de iniciar con tiempo las gestiones para no tener que mudar su localía, teniendo en cuenta que su estadio Teniente de Rancagua no cuenta con el mínimo de capacidad que exige el ente rector del fútbol sudamericano para la instancia.

“Ya teníamos leído el reglamento. Sabíamos que se podía dar. Uno cuando empieza el torneo, presenta su estadio y otras opciones, en caso que tengan el aforo limitado. Se puede hacer una excepción en la siguiente fase, depende de Conmebol. Vamos a hacer la gestión. Queremos ser locales en el Teniente porque es nuestra casa. Si nos toca por ejemplo un Boca o Palmeiras, tendríamos que tener un estadio más grande, por lo que ya iniciaremos las gestiones”, explicó el dueño y miembro del directorio Matías Ahumada.

La cancha de O’Higgins tiene capacidad para 14 mil espectadores, considerablemente al mínimo de 20 mil que exige Conmebol. En caso de que se rechace su pedido de excepción, el encuentro de vuelta del Repechaje clasificatorio a octavos de final podría mudarse al Estadio Nacional de Santiago.

El estadio de O’Higgins en Rancagua tiene capacidad para 14 mil espectadores.

Aunque todavía no hubo una toma de posición de Boca al respecto, es lógico que pretenda que se juegue en un estadio de mayor capacidad que el de Rancagua para poder conseguir así mayor cantidad de entradas para sus propios hinchas, por lo que iría en contra del pedido de O’Higgins.

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¿Qué argumento expondrá O’Higgins ante Conmebol?

El mero hecho de pretender jugar en su estadio no será suficiente para que Conmebol haga una excepción a su reglamentación, sino que deberá presentar una razón de peso y comprobable que le impida mudar su localía. En O’Higgins pretenderían plantear que trasladarse a Santiago les significaría un alto costo de alquiler.

¿Cuándo se juega la serie entre Boca y O’Higgins?

La serie de Copa Sudamericana entre Boca y O’Higgins está programada para disputarse después del Mundial. El partido de ida en La Bombonera será entre el martes 21 y el jueves 23 de julio; mientras que la revancha en Chile se programará entre el martes 27 y el jueves 29.

Data clave

Boca y O’Higgins disputarán los playoffs de la Copa Sudamericana en julio.

disputarán los playoffs de la Copa Sudamericana en julio. 14 mil espectadores es la capacidad del estadio de O’Higgins; Conmebol exige 20 mil.

es la capacidad del estadio de O’Higgins; Conmebol exige 20 mil. 21 al 29 de julio se jugará la serie de ida y vuelta.