Por qué no juega Leandro Paredes hoy en Boca vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026

El capitán del Xeneize es la gran ausencia en el equipo titular que enfrenta a la Gloria en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Este viernes por la tarde-noche, Instituto recibe a Boca por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y con ambas parcialidades, cuenta con la llamativa ausencia de Leandro Paredes en la formación inicial del conjunto que comanda tácticamente Rodolfo Arruabarrena.

Cabe recordar que el capitán del Xeneize está en óptimas condiciones físicas y ocupa un lugar en el banco de suplentes, por lo que podría ser una variante para el Vasco en caso de necesitarlo. Sin embargo, para enfrentar a la Gloria en un duelo de candidatos en la tabla de posiciones, el entrenador decidió optar por otros futbolistas.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que Paredes no juega por precaución. Vale resaltar que el próximo martes Boca enfrenta a Vasco da Gama por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, lo que es el máximo objetivo del plantel en la temporada. Además, una semana más tarde será la revancha y es primordial que esté apto para disputar la serie completa.

La formación de Boca contra Instituto

Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa; Enner Valencia.