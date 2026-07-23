Quién es el arbitro de Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana

Boca recibe a O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana en lo que será su primer partido internacional del segundo semestre, ya con Rodolfo Arruabarrena de entrenador. De cara a este choque, que comenzará a las 21.30 en La Bombonera, el encargado de impartir justicia será Andrés Matonte.

El colegiado uruguayo, de 38 años, fue designado por la CONMEBOL para llevar las riendas del encuentro en Buenos Aires. Es árbitro internacional desde 2019 y cuenta con un importante recorrido copero, habiendo dirigido finales de Sudamericana y Recopa.

Matonte contará con un equipo integrado por compatriotas en su totalidad. Martín Soppi y Horacio Ferreiro serán los jueces de línea, mientras que José Burgos oficiará de cuarto árbitro. En el VAR estarán Christian Ferreyra y Richard Trinidad.

Los números de Matonte con Boca y O’Higgins

Matonte dirigió a Boca en siete oportunidades, con un saldo de 3 victorias, 3 empates y apenas 1 derrota. La última vez que lo hizo fue en la Copa Sudamericana 2024, con un triunfo por 1 a 0 sobre Independiente del Valle, por la misma instancia que encontrará a ambos en la edición actual.

Solo hay un antecedente del colegiado uruguayo dirigiendo a O’Higgins y fue este año. Sucedió en la fase 3 de la Copa Libertadores, en un ajustado 1 a 0 del conjunto chileno sobre Deportes Tolima, en el Estadio Codelco El Teniente.

El equipo arbitral de Boca vs. O’Higgins

Árbitro: Andrés Matonte

Asistente 1: Martín Soppi

Asistente 2: Horacio Ferreiro

Cuarto árbitro: José Burgos

VAR: Christian Ferreyra

AVAR: Richard Trinidad