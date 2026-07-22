Juan Román Riquelme se pronunció sobre el futuro del Changuito Zeballos tras la oferta de Napoli a Boca

El próximo 31 de diciembre, Exequiel Zeballos finalizará su contrato en Boca. Y si bien los directivos buscaron prolongarlo, sobre todo porque el delantero quería marcharse dejándole dinero a la institución que lo formó y lo vio crecer, no se llegó a un acuerdo.

A lo largo de los últimos días, Napoli realizó una oferta que, según le confiaron a BOLAVIP, es por 8.000.000 de euros por la totalidad de la ficha. Sí, justo a menos de 6 meses de quedar con el pase en su poder. Y si bien buscan que la operación se cierre lo antes posible, fue Juan Román Riquelme quien se pronunció al respecto.

“Zeballos entrena con el plantel. Tiene contrato con nosotros hasta diciembre. No sé si se va a Napoli, yo soy presidente de Boca, no tengo nada que ver con Napoli”, manifestó el mandamás del elenco de La Ribera, en TyC Sports, quien evitó brindar detalles, a simple vista, para no entorpecer las negociaciones.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca.

En el conjunto presidido por Aurelio De Laurentiis se encuentran negociando por la reducción de salarios y también algunas salidas del plantel para poder cumplir con los requisitos impuestos y así estar dentro de las normas del Fair Play Financiero.

A pesar de que la prioridad xeneize era poder venderlo en 10.000.000 de dólares, como no lograban ponerse de acuerdo en la renovación del contrato, la postura del Changuito Zeballos fue la de dejarle dinero a la institución que lo formó. En forma de agradecimiento por su formación, el tiempo que vivió en la pensión, su debut profesional, es hincha fanático y además mantiene una buena relación con Riquelme, por cada uno de estos motivos, se negó a irse libre del club de sus amores.

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Exequiel Zeballos, delantero de Boca. (Marcos Brindicci/Getty Images)

Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su irrupción en Primera División en la pandemia, el Changuito disputó un total de 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en una estadía afectada por lesiones de gravedad. En ese lapso de tiempo convirtió 16 goles y repartió 16 asistencias, además de conquistar 5 títulos domésticos: Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, LPF 2022, Supercopa 2023.

DATOS CLAVES

Exequiel Zeballos finaliza su contrato con Boca el próximo 31 de diciembre.

finaliza su contrato con Boca el próximo 31 de diciembre. 8.000.000 de euros es la oferta de Napoli por el pase completo.

es la oferta de Napoli por el pase completo. 10.000.000 de dólares era la prioridad de venta que pretendía el club.