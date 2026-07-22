Riquelme defendió a Sebastián Villa en su vuelta a Boca: “Todos merecemos una oportunidad”

El mandatario del Xeneize valoró el regreso del colombiano y declaró que han "vivido cosas raras" durante su anterior estadía en el club.

De cara al segundo semestre, Boca Juniors abrochó la incorporación de Sebastián Villa, que tendrá su segundo ciclo en la institución luego de uno de lo más problemático. El colombiano se fue del Xeneize en 2023 en medio de juicios por agresiones a mujeres y una demanda al club para irse libre a Europa. Juan Román Riquelme hizo borrón y cuenta nueva.

Tras desembolsar casi 6,5 millones de dólares limpios para volver a contar con él, el presidente del club de la Ribera rompió el silencio y contó en TyC Sports los motivos por los que decidió ficharlo nuevamente a pesar de que gran parte de los hinchas están en desacuerdo.

“Cuando tuvimos la suerte de tenerlo acá en el club hemos vivido momentos bastante raros. A mí me ha tocado ser futbolista, lo he vivido de cerca. Durante aquel tiempo más de un compañero tenía que ir a declarar. Siempre te mandaban un día que no tenías partido. A Sebastián lo hacían ir a declarar el mismo día de los partidos. Hemos vivido cosas bastante raras”, comenzó Riquelme.

Y se extendió: “Hemos sido claros, simples, sinceros. Le dijimos que iba a seguir jugando. En el momento que iba a haber una decisión, sea el juez lo que sea, sea sentenciado iba a seguir jugando, si no no. En Mendoza nadie se preguntaba nada cuando jugaba. Ya cumplió su sentencia”.

“En la vida todos merecemos una oportunidad. Yo lo tengo clarísimo. Ojalá que la pueda aprovechar mucho”, destacó el presidente de la institución, con mandato hasta finales de 2027.

🗣️ Juan Román Riquelme dialogó mano a mano con TyC Sports y se refirió a la incorporación de Villa y recordó su etapa anterior: "Hemos vivido momentos bastante raros. A Sebastián lo hacían ir a declarar el mismo día del partido". En la misma línea, se expresó respecto a sus… pic.twitter.com/UQez5vhYke — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

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Riquelme explicó lo que Villa le puede dar a Boca

“El entrenador que tenemos hoy quería un delantero. Creemos que Villa tiene todas las condiciones para jugar en este club. Sabemos que a algunos les cuesta adaptarse a este club y él tiene esa ventaja”, resaltó sobre el pedido de Arruabarrena.

Y contó el porqué del juicio de Villa a Boca: “Él para jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca porque si no no le permitían jugar. Él jamás se presentó en ningún lado a pedirle plata a Boca. Eso también lo tengo que decir. Se encuentra contento y solamente queremos que se prepare bien, que va a ayudar al equipo”.

Datos clave

Boca Juniors pagó casi 6,5 millones de dólares por el regreso de Sebastián Villa .

pagó casi por el regreso de . Sebastián Villa abandonó el club en 2023 enfrentando juicios por agresiones a mujeres.

abandonó el club en enfrentando juicios por agresiones a mujeres. Juan Román Riquelme justificó en TyC Sports el fichaje solicitado por el DT Arruabarrena.