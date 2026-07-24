Riquelme reveló los diálogos que Leandro Paredes tuvo con el plantel de Boca en pleno Mundial: “Siempre está pendiente”

Luego de perder la final del Mundial 2026 el pasado domingo, Leandro Paredes fue el primer futbolista de la Selección Argentina en volver a sumar minutos en un campo de juego entre los 26 participantes albicelestes de la contienda. De hecho, no habían acontecido ni siquiera 48 horas desde la derrota y el capitán de […]

Luego de perder la final del Mundial 2026 el pasado domingo, Leandro Paredes fue el primer futbolista de la Selección Argentina en volver a sumar minutos en un campo de juego entre los 26 participantes albicelestes de la contienda.

De hecho, no habían acontecido ni siquiera 48 horas desde la derrota y el capitán de Boca se presentó en el predio con sus compañeros para estar a dispocisión del Vasco Arruabarrena de cara al partido ante O’Higgins del pasado jueves.

Luego del triunfo frente al combinado chileno por los playoffs de la Copa Sudamericana, salió a la luz una entrevista con Juan Román Riquelme, en la que el presidente de Boca habló sobre la influencia de Paredes en el grupo y lo que simboliza para el equipo que su capitán se haya sacrificado físicamente post Mundial.

En diálogo con Diario Olé, JRR analizó la prematura vuelta de Paredes a Boca luego de la Copa del Mundo, alegando que tampoco le generó algún tipo de sorpresa su decisión. Además, confirmó que LP5 estuvo al tanto de lo que sucedía en el plantel xeneize durante su estadía mundialista con la Selección Argentina.

“Me imaginaba que Paredes iba a llegar del Mundial y se iba a poner a dispocisión porque le gusta jugar a la pelota, porque le gusta ponerse la camiseta de Boca, y porque estuvo todos los días ahí hablando con sus compañeros a ver cómo estaban entrenando, cómo era el entrenador nuevo, así que sí, sí, él siempre está pendiente. Ojalá que el hincha de Boca pueda disfrutar mucho de tenerlo nuevamente con nosotros”, destacó Riquelme en la nota con Olé.

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El compromiso de Paredes con Boca post Mundial fue destacado por Riquelme, por Arruabarrena, por los jugadores xeneizes y por los hinchas. Su presencia ante O’Higgins fue clave, ya que le dio una asistencia top a Miguel Merentiel en el único gol de la noche.

Paredes habló sobre su presencia ante O’Higgins

En la previa de Boca vs. O’Higgins, Paredes rompió el silencio desde su regreso post Mundial. “Quería estar a disposición del entrenador, del equipo y de todo el plantel“, sentenció Paredes al ser consultado por un periodista antes del duelo por la Copa Sudamericana. “Para mí es muy importante, así que acá estamos“, agregó inmediatamente después.

Pocos segundos más tarde, continuó. “Nos habíamos preparado para jugar la Libertadores“, aclaró en primera instancia antes de seguir hablando. “Hoy en día nos toca disputar la Sudamericana y lo haremos de la mejor manera porque también es una competición que queremos llegar hasta el final y pelearla hasta donde lleguemos“, aseguró Leandro sin titubear.

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Luego del compromiso, destacó que terminó “más cansado de lo que esperaba” y consensuó con Arruabarrena tener dos días de descanso posteriores al duelo contra los chilenos. Por ende, ni este viernes ni el sábado se entrenará, siendo marginado para el duelo ante Deportivo Riestra de este fin de semana.

El elogio del Vasco para Paredes

En conferencia de prensa, el Vasco se refirió a la importancia del capitán de su equipo, que jugó en la final del Mundial, el domingo entre Argentina y España, y, 4 días después, volvió a ponerse la azul y oro para defender los colores de su club.

“Es Leandro. No tengo palabras para decir lo que es para el grupo, para el club. Estuvo predispuesto y ha hecho un grandísimo partido. Terminó cansado, lógico. Sobre todo, en los últimos minutos ellos nos vinieron un poquito más y tuvimos que correr más de lo adecuado. Terminó bien, eso es lo importante”, resaltó el DT.

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En síntesis