Tras su gran Mundial 2026, Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

Luego de volver a ponerse la camiseta de Boca, el mediocampista sorprendió a todos al confesar que está meditando retirarse del plano internacional.

Sin tiempo que perder, Leandro Paredes se puso a disposición de Boca Juniors luego de disputar la final de la Copa del Mundo el último domingo ante España. Tras aportar una asistencia en la victoria del Xeneize ante O’Higgins, el mediocampista dejó a todos con la boca abierta.

En charla con Martín Arévalo para ESPN en zona mixta, el capitán del club de la Ribera puso en duda su continuidad en la Selección Argentina. Con 32 años, analiza colgar los botines en el plano internacional, misma situación que viven otros de sus compañeros mundialistas.

“Creo que va a ser, para muchos, pensar en una decisión, de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular y logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que pensar, poner muchas cosas sobre la balanza. Hay que tomar decisiones con calma”, inició el volante.

Sobre la pregunta sobre su continuidad en Argentina, respondió: “No lo sé. La verdad… No lo sé. Es un proceso. Hay que digerirlo, pensarlo. No hay que tomar decisiones apresuradas. Pero definitivamente, es algo que hay que hablar”.

En la misma línea, Nicolás Otamendi anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina, el caso más previsible. Además, se esperan definiciones de Lionel Messi, Dibu Martínez y el propio Lionel Scaloni.

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Paredes descartó las teorías conspirativas sobre la final

“Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Hicimos un gran Mundial. España fue superior a nosotros en la final. A nosotros nos queda solo disfrutar de lo que hicimos, de lo que logramos en estos 8 años. Fue un proceso espectacular. Es un placer ser parte de esto. Seguramente caeremos cuando pase el tiempo porque es algo increíble”, señaló el volante.

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