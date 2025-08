Roberto Mouzo dio las claves para que Boca salga de su crisis futbolística: “Con Paredes solo no alcanza”

En medio del mal momento futbolístico de Boca, en el que arrastra una racha de 11 partidos sin ganar, que se convirtió en la más larga de su historia, un referente del club como es Roberto Mouzo, habló en una entrevista con Planeta Boca Juniors, en la que tocó el presente del equipo y se refirió al entrenador Miguel Ángel Russo.

“Estoy dolido, es difícil este momento de Boca. Por todo lo que significa Boca para mí, por lo que me dio el club. Espero que salgamos de esto cuanto antes. Me crié entre La Boca y Barracas, el club fue mi segunda casa”, inició sobre el mal momento que atraviesa el Xeneize.

Siguiendo por la misma línea, continuó: “Me cuesta mucho ver este momento del equipo. Creo que es un contagio general. Los jugadores entran a la cancha pensando en un montón de cosas y eso te saca del partido. Hoy todo lo externo influye. Yo lo siento así”.

Y agregó sobre cómo se puede revertir este mal momento: “Está difícil. El próximo sábado va a ser dificilísimo. Mentalizarse es complicado. Los chicos pueden mostrar que son buenos, pero les puede costar. Es un momento para los jugadores de experiencia, que asuman la responsabilidad y no se la dejen a los más chicos”.

Su pedido al plantel de Boca

Dentro de otros temas, el ex defensor le dejó un mensaje al plantel comandado por Miguel Ángel Russo y pidió que ayuden a Leandro Paredes en el campo de juego. “A los jugadores les pido que dentro de la cancha dejen todo. Un grupo unido jamás será vencido. Con Paredes solo no alcanza, él necesita de sus compañeros”, soltó.

El presente de Miguel Ángel Russo

Además, también habló sobre el entrenador del Xeneize, a quien afirmó que no lo ve de la mejor manera. “Me llegó que los hijos le hablaron. Lo vi por televisión, lo veo caído. Es difícil todo esto en su situación. Es bravo”, comentó al respecto.

Y sumó, opinando sobre la gestión de Juan Román Riquelme como presidente: “Tengo mi opinión, pero me la guardo. No quiero complicar más la situación con mis declaraciones, porque sé que el hincha me escucha. Sé que tengo mi derecho a opinar, pero jamás hablé mal de nadie y menos contra Boca”.

